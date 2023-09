Enemigos Dani Martínez y el odio a Fernando Alonso. Un mensaje de Whatsapp destrozó su relación

No hay ninguna duda. Todo el mundo sabe que Dani Martínez es uno de los presentadores más queridos de España. El problema es que se ha enfrentado a un rostro que también tiene mucha repercusión: el piloto Fernando Alonso. ¿Qué ha pasado? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Dani siempre ha sido muy reservado con su vida privada, por eso nunca se pronuncia sobre cuestiones relacionadas con sus relaciones sentimentales. El conflicto que ha tenido con Alonso está vinculado a esto. Fuentes de total solvencia aseguran que el humorista descubrió un suceso que le dejó muy tocado y a partir de entonces no quiere saber nada de Fernando.

El mensaje que hundió a Dani Martínez

Dani Martínez mantenía una relación sentimental estable con Melissa Jiménez. Ambos intentaron ser discretos y no llamar la atención de la prensa, pero gran parte del público conocía esta historia. Por eso se ha generado tanta expectación cuando Fernando Alonso se ha incorporado a la ecuación. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez, popularmente conocida como las Mamarazzis, aseguran que Melissa rompió su noviazgo con el presentador a través de un mensaje de WhatsApp y posteriormente este descubrió que estaba saliendo con el piloto de Fórmula 1.

Según varios testigos, Dani es bastante sensible, no esperaba que esto pudiera pasar y se ha quedado muy afectado. Su historia de amor con Melissa Jiménez no era cualquier cosa. Disfrutaban de un romance tan asentado que el artista conocía a su familia. «Tenían una relación tan buena que Martínez incluso conocía a los hijos de Melissa. No era un aquí te pillo, aquí te mato. Era una relación seria de pareja», insisten las Mamarazzis

Una ruptura tormentosa

El líder de ‘Martínez y Hermanos’ se quedó sin palabras cuando leyó el mensaje de Melissa Jiménez y durante un tiempo no entendió por qué había tomado una decisión tan drástica. Más adelante descubrió que su ex había iniciado un romance al lado de Fernando Alonso. Esa es la razón por la que Dani ha empezado a mirar al piloto con otros ojos. Sin embargo. No ha hecho ninguna declaración al respecto porque no quiere generar ninguna polémica ni entrar en ninguna guerra pública que pueda afectar a su buena reputación. Prefiere mantenerse al margen y actuar desde la más estricta privacidad.

Según ha explicado Laura Fa y su compañera, «llega un momento en el que Melissa quiere romper con Dani Martínez. Lo que decide es mandarle un Whatsapp. En realidad lo que estaba haciendo era romper una relación porque ya tenía otra». Esta historia ha visto la luz y ha afectado a tres rostros muy conocidos que nunca se han sentido cómodos en el centro de los escándalos.

La discreción de Dani

A pesar de que tiene mucho poder en las redes sociales, Dani Martínez no ha hecho ningún comentario y ha tenido en cuenta que Fernando Alonso también es una personalidad muy potente. De hecho él tiene fama a nivel internacional. Su intención es guardar silencio, pero cada vez son más los que aseguran que no está bien, pues estaba muy enamorado de Melissa y la relación parecía ir en serio.