Se confirma: los famosos de Telecinco que tienen una relación que nadie esperaba

Los cambios en Telecino no cesan. La cancelación de ‘Sálvame’ ha marcado un antes y un después en la cadena y los responsables de Mediaset no pueden quedarse de brazos cruzados. La idea es buscar contenidos nuevos, frescos y atractivos para el gran público. ¿Qué pasará a partir de ahora? La periodista Gema López considera que “una cadena sin ‘Sálvame’ se tiene que salvar” y no es la única que plantea una teoría parecida. Borja Prado, el nuevo consejero delegado de Mediaset, ha tomado cartas en el asunto.

Este verano podremos ver un concurso completamente nuevo. Estará protagonizado por parejas de famosos, como por ejemplo la formada por Makoke y su hijo Javier Tudela. Lo sorprendente es que la dirección de este programa, llamado ‘¡Vaya Vacaciones!’, ha fichado a dos colaboradores de Telecinco que son bastante polémicos. ¿El motivo? Se lleva un tiempo rumoreando con una posible relación. Es cierto, mantienen una relación, pero de amistad.

La nueva pareja de Telecinco

¿Quiénes son los nuevos protagonistas del verano? Cristina Porta y Jorge Pérez. Recordemos que la periodista era la única que daba la cara por Jorge cuando salió todo el revuelo de Alba Carrillo. La ex de Feliciano López aseguró que tuvo una noche de pasión al lado de Pérez y él lo niega. Casi todo el mundo se posicionó al lado de Carrillo, menos Cristina Porta. Todo esto desató una guerra que dejó en mal lugar a la antigua colaboradora de ‘Sálvame’.

Alba Carrillo acusó a Cristina de haber coqueteado con Jorge Pérez, ella lo negó y prometió que solo mantenían una relación de amistad. Ahora se ha demostrado que no estaba mintiendo. Son grandes amigos y por eso van a participar en ‘¡Vaya Vacaciones!”. El fichaje está confirmado. Cristina cree que ha llegado el momento y quiere que Jorge aproveche la ocasión para darse a conocer. El escándalo de Alba Carrillo no le dejó en buen lugar y Porta cree que no se lo merece.

Cristina Porta deja las cosas claras

Cristina tiene un ejército de fans a sus espaldas que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, por eso tiene tanto poder en redes. Nada más salir a la luz su fichaje por ‘¡Vaya Vacaciones!’ Instagram y Twitter se llenó de comentarios de apoyo. Está confirmado. Será la estrella del nuevo programa de Telecinco e intentará generar un contenido que en estos momentos es muy necesario. Hay muchas esperanzas puestas en ella y Jorge Pérez se beneficiado de esta revolución.

Alba Carrillo mantiene el mismo discurso

Telecinco ha vetado a Alba Carrillo, pero la modelo se lanza a las redes siempre que ve una injusticia. Está convencida de que Jorge Pérez tiene mucho que esconder y sigue manteniendo que en el pasado coqueteó con Cristina. Ahora van a trabar juntos y ambos aseguran que siempre han sido grandes amigos. La fama de Jorge atravesó un momento delicado y Porta dio la cara por él en todos los platós, sobre todo en ‘Sálvame’, donde ejercía de colaboradora.