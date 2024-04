La confesión más polémica de Carla de Vigo: «No me gustaría estar en su piel»

En los últimos tiempos Carla Vigo ha ganado mucha notoriedad dentro de la crónica social. Su naturalidad y cercanía con la prensa le ha ayudado a convertirse en un rostro muy destacado. Hace poco ha dado unas declaraciones sobre la princesa Leonor y ha confesado un dato que no ha dejado indiferente a nadie. Reconoce que no le gustaría estar en la posición de la heredera, pero ¿qué ha pasado? Doña Leonor de Borbón ha hecho un viaje para ver a uno de sus mejores amigos, Gabriel Giacomelli, que vive en Manhattan, a orillas del río Hudson, y estudia en la Universidad de Nueva York. La hija mayor de los Reyes de España aprovechó sus vacaciones de Semana Santa para reencontrarse con su compañero, algo que el público no ha dejado de comentar desde que salió publicada la noticia.

Carla Vigo no se siente cómoda cuando le preguntan por la Familia Real, pero entiende que debe enfrentarse a ciertas situaciones por ser sobrina de la Reina Letizia. Quiere ser actriz y acude a algunos eventos para hacer contactos. En uno de ellos le han preguntado por la princesa Leonor y ha reconocido que tiene muy buena relación con ella. Pero admite: «A mí no me gustaría estar en su piel, la verdad. No me ha pedido ningún consejo, yo la animo mucho desde aquí».

En su momento se llegó a decir que Carla tenía vetada la entrada en Zarzuela, pero los hechos demuestran lo contrario. La joven actriz defiende que está en contacto permanente con Leonor y Sofía, a pesar de que no tienen demasiadas oportunidades para verse. Se ha negado a desvelar si tiene un grupo de WhatsApp con ellas y ha optado por hablar de los aspectos más desconocidos de su vida. Recientemente ha salido a la luz que está haciendo un voluntariado y ha dado unas declaraciones al respecto. «Me va muy bien, me están aportando mucho más de lo que yo puedo aportarles a ellos».

Carla Vigo protege a la princesa Leonor

El medio ‘Monarquía Confidencial’ ha hablado con una fuente que guarda relación directa con Zarzuela. «Es una joven de 18 años que está muy concienciada con el deber que afrontará en el futuro, pero que no se nos olvide que es persona como el resto de los mortales y tiene derecho a divertirse», ha comentado sobre Leonor este testigo que prefiere no desvelar su identidad. La irrupción de Gabriel Giacomelli en escena ha marcado un antes y un después, por eso Carla ha intentado calmar las tensiones.

La sobrina de doña Letizia ha dejado muy claro que se siente orgullosa de todo lo que ha conseguido su prima hasta la fecha. Debemos recordar que periódicos internacionales se han hecho eco de los méritos de la princesa Leonor. Los expertos consideran que es una buena heredera y que ocupará un buen puesto en el futuro. No obstante, debe ser cuidadosa y atender a las normas que le han puesto sus padres. En este sentido la reina ha recibido muchas críticas, aunque el tiempo ha demostrado que le ha dado una educación perfecta a su primogénita.

Carla Vigo ha protegido a Leonor negándose a responder a determinas preguntas. Se ha limitado a decir que todo estaba «muy bien» y que la futura monarca no tiene ningún problema. En este punto hay que recordar un dato importante. Las personas que realmente conocen a Leonor de Borbón aseguran que no tiene nada con Gabriel Giacomelli, únicamente son buenos amigos.

La verdad sobre Carla Vigo y doña Letizia

En su momento se dijo que doña Letizia se había blindado tanto que había roto relaciones con parte de su entorno. Dieron una lista que incluía a Carla Vigo, aunque la actriz ha asegurado que esta información no se corresponde con la realidad. A pesar de que no hay fotografías de ellas juntas, disfrutan de una conexión directa y están en contacto permanente. Por eso Carla desea que se haga justicia con su prima y que todo siga en orden. Hasta la fecha Leonor está recibiendo unas críticas excelentes, tanto es así que los seguidores de la monarquía han aumentado de forma notable.

Carla ha reaparecido públicamente después de las últimas informaciones que se han publicado sobre ella. Su entorno filtró que estaba viviendo en un piso tutelado, eso sin contar con los problemas de salud que tuvo hace unos meses. El foco de atención estaba puesto sobre ella, así que no es de extrañar que su último posado haya generado tantos comentarios. La joven ha utilizado esta ocasión para dejar claro que nunca ha tenido problemas con su tía Letizia y consecuentemente tampoco se ha enfrentado a Leonor.

Guardando las distancias, podemos comparar la relación que la princesa tiene con Carla a la que mantiene con Victoria Federica. Tampoco hay fotografías de la heredera junto a la hija de la infanta Elena, pero esta última ha aprovechado ocasiones concretas para dejar claro que se siente orgullosa de su familiar. Por ejemplo, el día que cumplió la mayoría de edad publicó una foto suya en sus redes sociales.