Esta es la cláusula de Shakira contra Clara Chía en su divorcio con Piqué

Que Shakira y Gerard Piqué anunciaran su ruptura fue todo un notición. Sin embargo, lo que parecía una ruptura de lo más normal, ha acabado como el rosario de la aurora. Tras varios rumores, la pareja ha dado por finalizada de manera oficial su relación con un divorcio firmado recientemente por ambos en el que quedan claros varios puntos

Un acuerdo en el que quedan claros varios puntos así como a los entresijos de ese dictamen que no se han conocido hasta ahora. Pasados los días, se van conociendo más detalles del punto y final a una de las parejas de moda durante muchos años, pero también a los entresijos de ese dictamen que fue sellado por ambos protagonistas y al que Shakira le habría añadido una cláusula que va en contra de su ex pareja y de la nueva novia de este, Clara Chía Martí.

La cláusula de Shakira contra Clara Chía

Con la ruptura definitiva entre ambos, Shakira demostró que sus intenciones de abandonar España eran firmes. La cantante colombiana se mudará de forma inminente –hay quien habla de finales de este mismo año 2022– a Miami, donde puede continuar con su vida alejada de Piqué y además, potenciar su carrera musical, de nuevo en un punto álgido gracias a sus nuevos temazos ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’, este último en colaboración con Ozuna. Shakira, además, se marcha a Estados Unidos con sus hijos Milan y Sasha, tras haber acordado esto en términos de custodia con un Piqué que podría haberse planteado la mudanza al otro lado del charco, pero lo tendría prohibido por contrato.

La última información que sale a la luz es que Piqué, como ya se conocía, no tiene intención de cambiar su residencia a corto plazo de Barcelona a Miami u otra parte de Estados Unidos, pero si quisiera, tampoco podría hacerlo. Tal y como desvela Informalia, Shakira le solicitó en la reunión de la que derivó el acuerdo de divorcio que no siguiera su camino y se marchase a vivir a Estados Unidos después de su retirada del fútbol profesional, algo que ya se ha dado.

«Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barça, pero la intención del ex futbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión», apunta el medio citado, que añade que Piqué está centrado en su relación con Clara Chía Martí y en sus negocios con Kosmos Global Holding.

Shakira, sola en Miami

Shakira no quiere encontrarse más con el padre de sus hijos y le ha prohibido a Piqué que se mude a Miami para estar más cerca de ellos. El ex futbolista y empresario tendrá la oportunidad de verles 10 días al mes y en periodos de vacaciones, pero la cantante no quiere tenerle en el día a día, ni a él ni a Clara Chía Martí, de la que se dice que ya mantenía una relación con Gerard en los últimos meses en los que vivió la relación entre Piqué y Shakira. Las conversaciones entre ambos, mediante abogados y la custodia de Milan y Sasha, compartida, pero en países distintos, sin posibilidad de que las vidas de la ex pareja de moda vuelvan a encontrarse. Por el bien de todos.