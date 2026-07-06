Se aproxima una nueva ola de calor masiva: los meteorólogos tienen una fecha específica

Una nueva ola de calor masiva está en marcha, los meteorólogos tienen una fecha específica de este aumento de las temperaturas. Tendremos que estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Vamos a llegar a unas cifras que pueden ponernos los pelos de punta y obligan a activar una importante alerta de la AEMET. Lo que está por llegar es un marcado cambio de tendencia que acabará siendo esencial.

Es hora de conocer lo que nos espera en estas próximas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos da un importante aviso. Los expertos no dudan en activar estas alertas rojas que nos indican que estamos ante un cambio importante en un verano de esos que no vamos a olvidar. Lo que puede pasar es que estemos ante una situación del todo inesperada que podría alejarnos de lo habitual. Estamos ante un marcado cambio que nos alejará de lo que esperaríamos. Estas cifras ponen los pelos de punta y nos sitúan en un punto de no retorno, en unas jornadas en las que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando.

Una nueva ola de calor masiva se aproxima

Se aproxima el pico de esta ola de calor que se convierte en la segunda y en una de las más intensas de los últimos tiempos. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede dar de sí un verano de esos que impresionan.

El mes de junio fue uno de los más calurosos desde hace unas décadas, con cifras que realmente nos sitúan en lo peor de una temporada en la que parecerá que todo cambie. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estas últimas jornadas que hasta la fecha no esperaríamos ver llegar.

Este julio que tradicionalmente nos sumerge en esta canícula del verano que llega a un pico que nos aleja de esas ganas de salir de casa. A las horas centrales del día es casi imposible hacer cualquier actividad, además de peligroso. Las cifras de este pico de la ola de calor nos sitúan en lo peor de una temporada en la que nos vamos a poner con unas cifras que casi son de récord.

Los meteorólogos tienen una fecha específica

Es hora de conocer el tiempo que nos espera en esta semana en la que vamos a vivir este cambio de tendencia que podría ser esencial. Estamos viendo llegar una nueva ola de calor que ha obligado a la AEMET a lanzar un aviso por calor excesivo, lo que puede pasar es un destacado cambio para el que quizás no estamos preparados.

Tal y como explican desde El Tiempo: «La semana arrancará con la segunda ola de calor del verano, provocando máximas de hasta 45 ºC y avisos rojos activados. Las tormentas vespertinas romperán con la monotonía estival en algunas regiones. La meteorología de la semana estará marcada por el arranque de la segunda ola de calor del verano, que traerá de nuevo condiciones muy duras a la mayor parte de España. En la primera mitad de semana, la dorsal subtropical ejercerá su influencia, acompañada de una situación de domo de calor. A partir del miércoles, una serie de ondas y depresiones en niveles altos se aproximarán desde el Atlántico al oeste peninsular, por lo que la masa de aire cálido se desplazará hacia el Mediterráneo».

Siguiendo con la misma explicación: «La ola de calor se inicia previsiblemente hoy domingo y podría durar hasta el próximo martes o miércoles. Entre el lunes y miércoles se sobrepasarán los 40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, así como en algunas zonas de Canarias, la Comunidad de Madrid y de forma puntual en el centro de la meseta norte. Desde el martes se superarán los 40 ºC también en la vertiente mediterránea, en el interior de la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Valencia».

Las zonas más afectadas por este pico de la ola de calor pueden llegar a registros de récords: «as comunidades más castigadas por el calor en el conjunto del episodio serán Extremadura, Andalucía y Aragón. Durante tres días seguidos podrían alcanzarse máximas de 42 a 44 ºC en zonas clásicas de estas comunidades, incluso con algún registro de 45 ºC el miércoles en las provincias de Córdoba y Jaén. A diferencia de la ola de calor en junio, la vertiente cantábrica se mantendrá al margen del calor extremo, con máximas inferiores a los 36 ºC, excepto el interior del País Vasco. La AEMET ha activado los primeros avisos rojos el martes por peligro extremo en el litoral sur de Valencia, ribera del Ebro de Zaragoza y depresión de Lleida por máximas de más de 42 ºC. Es probable que se activen algunos avisos rojos más entre mañana y el martes. La ola de calor terminará probablemente el miércoles, aunque persistiría el calor intenso en lo que resta de semana, con máximas de 35 a 39 ºC en muchas zonas. Entre el lunes y jueves habrá noches tórridas, con mínimas de 24 a 28 ºC en los principales valles fluviales, Canarias y el litoral mediterráneo. Las noches más cálidas se producirán en Jaén, con mínimas de 28 o incluso 29 ºC».