Cielos poco nubosos y tormentas en las sierras de Andalucía, según AEMET

Predominarán los cielos poco nubosos en el conjunto del territorio andaluz este 6 de julio de 2026. Sin embargo, en las sierras, la nubosidad de evolución diurna traerá consigo algunas tormentas ocasionales en el norte y este de la comunidad, que podrán ser secas e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios y los vientos serán en general flojos, aunque se espera un levante moderado en Cádiz y la costa almeriense, que soplará con fuerza en el Estrecho.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, mostrando un suavizado azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas mínimas que rondan los 24 grados, el ambiente es cálido, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más intensa por la humedad. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que nos deja un panorama ideal para realizar actividades al aire libre. A medida que el sol comienza a asomarse, se prevé una ligera brisa del este que, aunque fresca, no superará los 15 km/h.

Ya por la tarde, el calor aumentará, alcanzando una máxima de 42 grados y dejando que el ambiente se torne un poco pesado. La humedad, aunque no llega a ser sofocante, rondará el 45% y la sensación térmica podría dejarse notar, haciéndonos sentir un poco más de calor. El sol se mantendrá en el cielo hasta casi las 21:47, ofreciendo largas horas de luz ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o una agradable cena al aire libre antes de que caiga la noche.

Córdoba: cielo cubierto con riesgo de lluvia

Las calles de Córdoba despiertan con un ligero murmullo, con el cielo cubierto que promete un día inusual. La tranquilidad matutina se ve interrumpida por ráfagas de viento que se deslizan entre los edificios, dejando entrever que las sorpresas del tiempo no tardarán en llegar.

A medida que avanza la jornada, el calor matutino, con temperaturas que alcanzan los 23 grados, contrastará con un ambiente fresco por la tarde, donde la sensación térmica podrá caer hasta los 22 grados. Con un viento que podría superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas a la vista, ya que las lluvias pueden hacer su aparición en cualquier momento, especialmente con un incremento de la humedad que puede llegar al 50%.

En Huelva, cielos nublados y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, con cielos algo nublados en la mañana y algunas claras en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 38 grados, sin alertas de lluvia ni viento fuerte, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

Es un momento ideal para pasear por la ciudad o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La sensación térmica se mantendrá cómoda, lo que invita a disfrutar de espacios abiertos y a compartir buenos momentos.

Cielo despejado y calidez veraniega en Cádiz

La jornada en Cádiz amanece tranquila, con un cielo mayormente despejado que invita a disfrutar del sol desde primeras horas gracias a una temperatura de 26 grados que se sentirá más cálida debido a la sensación térmica que alcanzará los 37. La brisa del sureste soplará a unos 25 km/h, aunque se esperan ráfagas de hasta 45 km/h, así que habrá que sujetar bien los gorros y sombreros.

A medida que avance el día, se alcanzarán máximas de 35 grados, manteniendo un ambiente cálido y seco, con una humedad relativa que variará entre el 15 y el 50%. Con 14 horas y 33 minutos de luz, la tarde mantendrá el mismo cielo despejado, perfecto para disfrutar de un agradable paseo por la playa al caer el sol a las 21:46.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

En la mañana, el tiempo en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 24 grados. El ambiente es agradable, perfecto para empezar el día, con vientos suaves que no superan los 10 km/h. A medida que avanza la jornada, las temperaturas irán aumentando hasta alcanzar los 40 grados por la tarde, aunque la posibilidad de lluvia se mantiene baja, lo que garantiza un día mayormente soleado. Es recomendable llevar ropa ligera y protegerse del sol, ya que las horas más calurosas prometen ser bastante intensas.

Cielo despejado y calor creciente en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la frescura matutina, con temperaturas mínimas alrededor de 22°C. A medida que el sol se eleve, el mercurio irá ascendiendo, alcanzando una máxima de 32°C en la tarde, mientras el viento del sureste soplará a una velocidad de 10 km/h, aportando una brisa agradable.

Sin embargo, la jornada se verá marcada por un aumento en la humedad, que podría llegar al 65%, provocando que la sensación térmica se eleve hasta los 33°C. Se recomienda mantenerse hidratado y aprovechar las horas de sol antes de que refresque por la noche con temperaturas en torno a los 26°C.

Granada: nubosidad y posible lluvia a la tarde

La mañana en Granada se presenta tranquila, con temperaturas que rondan los 18 grados y un cielo mayormente despejado. No se esperan lluvias hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable antes de que la nubosidad comience a aumentar. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se intensificará, especialmente por la tarde-noche, donde la temperatura alcanzará un máximo de 22 grados. Es recomendable llevar un paraguas, pues las condiciones podrían volverse inestables.

Almería: cielo despejado y calor a mediodía

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a salir. A medida que avance la jornada, las temperaturas escalarán, alcanzando un máximo de 34 grados a lo largo de la tarde, mientras que una suave brisa proveniente del sur a 15 km/h dará un toque refrescante a la atmosfera.

Con la llegada de la tarde, se recomienda llevar una botella de agua y mantenerse hidratado, ya que la sensación térmica puede llegar a los 33 grados. La humedad relativa rondará el 50 %, creando un ambiente cálido. A partir de la noche, la temperatura descenderá suavemente, ofreciendo un respiro tras el calor del día.