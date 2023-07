El alucinante cambio de vida de Pablo Díaz tras hacerse millonario con ‘Pasapalabra’

Tras 260 programas, Pablo Díaz se convirtió en el flamante ganador del bote de ‘Pasapalabra’. Hace dos años de este momento. Por aquel entonces fue el mayor premio que entregó el programa: 1.828.000 euros. Después le superó Rafa Castaño, pero los fans del concurso todavía se siguen acordando de Pablo. Su vida ha cambiado mucho desde entonces. Tomó una decisión que marcó su futuro: retirarse de los medios y desaparecer una temporada para volver a su vida normal.

Pablo Díaz explicó que no estaba acostumbrado a ser famoso y que había terminado en televisión de forma circunstancial, pero ese no era su objetivo. Su vida ha cambiado mucho, entre otras cosas porque ahora es millonario, pero él sigue siendo el mismo de siempre. Se relaciona con la misma gente y ha rechazado ofertas importantes para regresar a los platós. Eso sí, después de ganar ‘Pasapalabra’ dio varias entrevistas y en una de ellas reconoció que llegó a obsesionarse con el programa.

La obsesión de Pablo Díaz

El ganador enseguida conectó con el público. Siempre llevó la sinceridad por bandera, por eso reconoció que su victoria en ‘Pasapalabra’ no era fruto de la casualidad. Trabajó mucho para tener el conocimiento necesario y llevarse los casi dos millones de euros del premio final. “Tuve una obsesión hasta cierto punto insana y por ello en los últimos años he intentado cambiar la filosofía y que conseguir el objetivo no implicara desatender otras cosas importantes como estar con mis amigos, con mi familia o hacer estudiar el máster. Se trata de saber priorizar y tener una buena organización”.

Pablo ya no quiere trabajar en televisión, pero sí ha participado en algunos programas especiales de ‘Pasapalabra’. Eso sí, ya no tiene la misma presión y aborda esta aventura desde otro punto de vista. Dio una entrevista en ‘La Vanguardia’ y reconoció que sentía que había cumplido un ciclo. “Me siento muy liberado porque al final es la culminación de muchos años de estudio, prácticamente como si fueran unas oposiciones. ‘Pasapalabra’ no es un concurso fácil, sino que requiere muchísimo estudio y ganar el rosco es impresionantemente difícil”.

La nueva vida de Pablo

El dinero no lo es todo, para Pablo Díaz lo importante era demostrarse a sí mismo que podía vencer al famoso ‘Rosco’ de ‘Pasapalabra’. Ahora disfruta del dinero que ha ganado con su familia. Parte lo ha invertido en una de sus grandes aficiones: los videojuegos. Hace conexiones en directo con sus seguidores para explicar cómo funcionan. Su fama se ha mantenido fuera de Antena 3, a pesar de que ya no salga en la pequeña pantalla.

El capricho del ganador

Los videojuegos no son su única pasión, Pablo Díaz toca el violín y es un instrumento que requiere de mucho dinero y preparación. Cuando terminó ‘Pasapalabra’ se fue a Ámsterdam para cursar un máster que llevaba bastante tiempo persiguiendo. “Me quiero independizar y una casa en Madrid es bastante cara, por lo que con eso se me iría gran parte del premio”, contestó cuando le preguntaron por el destino del premio millonario.