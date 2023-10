Aitana está haciendo llorar a sus fans con su última publicación: la foto que no te puedes perder

Cuando anunció su nueva gira de conciertos, la cantante Aitana Ocaña, conocida por su participación en el mítico programa ‘Operación Triunfo’, no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Le han acusado de hacer unos espectáculos demasiado sexuales para el público que consume sus canciones.

Es cierto que Aitana tiene fans de todas las edades, pero hay muchas niñas que siguen sus pasos y cada vez son más los que consideran que ha cruzado ciertos límites. Esa es la razón por la que el artista está en el centro de la noticia, aunque también hay otro motivo que es menos polémico y que ha revolucionado las redes sociales.

Aitana Ocaña, que actualmente mantiene una relación sentimental con Sebastián Yatra, ha publicado una fotografía que ha hecho llorar a su público de emoción. En la instantánea se le puede ver con 5 o 6 años disfrutando de un bonito momento. La intención de Aitana era promocionar sus nuevos espectáculos con esta foto y lo cierto es que ha conseguido su objetivo, pues de un momento a otro se ha convertido en el tema del momento. Eso sí, el éxito que ha tenido en Instagram ha quedado en un segundo plano después del concierto que ha celebrado en Valencia.

La publicación más tierna de Aitana

Aitana tiene una conexión muy especial con sus seguidores y por ese motivo ha estado tanto tiempo promocionando su nuevo espectáculo. «Mini Aitana ready para Valencia», ha escrito al lado de una foto muy especial para ella. Las redes no han tardado en comentar este gesto y en aplaudir la generosidad que tiene la cantante con su querido público. El problema es que algunos rostros tan mediáticos como Patricia Pardo han generado un debate que está afectando a su buena reputación. La periodista se ha hecho eco de la opinión de algunos críticos y considera que Aitana «está sexualizando» sus números.

«No estuve en el concierto, pero mis hijas sí estuvieron y no sé si esto es nuevo, hablamos del cambio o transformación de Aitana, pero es llamativo», empieza diciendo en ‘Vamos a ver’. «Todos los días hablamos en la mesa de actualidad sobre el tema de la hipersexualización de la infancia y del consumo de pornografía, pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de 5 años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa».

Aitana responde a las críticas

Durante una entrevista con una conocida agencia, Aitana ha respondido a aquellos que le acusan de ser un ejemplo negativo para las jóvenes que siguen sus pasos. «Decir que en este disco hay una Aitana más rebelde y provocativa es un titular fácil, te voy a ser sincera, y creo que es un clickbait, pero sí que es verdad que en este disco hay una Aitana más madura», ha explicado.

La artista fideliza a su público

Con gestos como el que ha tenido al publicar su foto de niña, Aitana ha conseguido que sus seguidores estén más que satisfechos. No obstante, los padres de estos no hacen más que ponerle trabas. Sin embargo, ella insiste en que seguirá en la misma línea porque es fruto de una estrategia estudiada y contundente. «Al final tengo un público adolescente y joven, que quiero seguir teniendo, pero hay mucha gente que me dice que quiero cambiar de público y no, no es cierto. ¿Tú sabes lo difícil que es tener a niños como fans?».