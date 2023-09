Ahorrarás 500 euros si evitas estos malos hábitos al volante: la DGT te explica cuáles son y cómo prevenirlos

La DGT ha lanzado un poderoso mensaje, los malos hábitos se pagan, conducir bien puede ahorrarte 500 euros al año en combustible. A la hora de ponerse al volante es importante conocer las normas de circulación, pero también la forma de conseguir circular de la mejor manera posible por la carretera. Los coches actuales suponen un gasto enorme, no solo comprarlo, sino mantenerlo y cada semana poner gasolina. Para gastar de más la DGT tiene una serie de consejos para evitar unos malos hábitos al volante que cuestan dinero.

La DGT explica cuáles son los malos hábitos al volante que te cuestan 500 euros al año

La conducción eficiente, no solo salva vidas, sino también genera un ahorro constante que ronda los 500 euros al año. El equivalente a una escapada en pareja o un pequeño capricho que te estás perdiendo a causa de una conducción que no es nada buena. Además de gastar dinero en combustible, lo haces también en mantenimiento.

A la hora de conducir se recomienda mantener una velocidad constante en la medida de lo posible. No gastar de más y hacerlo con total eficacia. Mantén la distancia de seguridad, conduce a una velocidad lo más constante posible. No frenes de forma brusca y aceleres o no solo gastas combustible, también unas ruedas que suponen un gasto.

Salir de un semáforo supone una aceleración progresiva no hacer una carrera con el de al lado. De igual forma que el ámbar es un color que invita a parar poco a poco y no a acelerar, este tipo de detalles acaban marcando la diferencia. Son malos hábitos que tenemos interiorizados y que debemos sacar antes de que sea tarde.

Es importante no llevar media casa en el maletero. El peso del vehículo al igual que la presión de las ruedas o los neumáticos en mal estado gasta combustible. Evita el peso extra que no sirve de nada guardando las cosas del fin de semana o unas herramientas que no usas, la recompensa merecerá la pena cuando compruebes que no gastar tanto.

Traza una buena ruta con la DGT, evita atascos y esquiva el mal tiempo. Te ayudará a ahorrar un poco más. Si puedes organizar tus salidas, realmente merece la pena hacerlo de la mejor manera posible, sin sustos y conduciendo tranquilamente siguiendo las recomendaciones de la DGT.