La AEMET lo confirma: pone fecha a lo que todos esperaban y no pinta bien

Pone fecha a lo que todos esperábamos y no pinta nada bien, la AEMET confirma un importante cambio en el tiempo. Estamos viviendo una serie de elementos que nos sumergen en lo peor de un verano que no parece que sea verano. Las lluvias de estos días pasados nos han dejado con una sensación totalmente nueva que debemos tener en cuenta. Hacía años que no mirábamos al cielo en verano deseando que no llegará la lluvia, era algo impensable que en estos días se ha hecho realidad.

Los expertos de la AEMET han lanzado una importante alerta que nos ha dejado con un mal sabor de boca, viendo llegar una serie de cambios que quizás no esperaríamos. Con el cambio de ciclo que ha llegado con la entrada de un mes de julio que parece que trae importantes novedades. Habrá llegado el momento de empezar a preparar lo que está por llegar, un giro radical en el tiempo que quizás nos sorprenda de vacaciones. Por fin parece que llega este aumento de las temperaturas que queremos empezar a ver llegar de forma imparable en estos días.

Confirma la AEMET lo que todos esperábamos

Ha llegado el momento de empezar a pensar en lo que está llegando, nos adentramos en un verano que ahora sí parece que nos ofrece su mejor cara. Hasta la fecha quizás no éramos conscientes de que estábamos en verano. Hemos tenido que mirar al calendario en varias ocasiones para ver llegar un importante cambio.

Junio se ha convertido en un mes totalmente atípico en todos los sentidos. Siendo uno de los que nos dejan unas cifras y unas temperaturas, pero sobre todo unas precipitaciones que hacía tiempo que no veíamos. Habrá llegado el día en el que las lluvias empiecen a remitir y lo que vaya llegando después sea un cambio al que debemos empezar a acostumbrarnos.

Parece que este verano que pensábamos que no acabaría de llegar es una realidad en muchos sentidos. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en un giro radical al que debemos acostumbrarnos. El tiempo parece que se normaliza y llega para acabar siendo ese verano normal que queremos. Las altas temperaturas serán noticia en unos días en los que todo es posible. La AEMET hace realidad las peores pesadillas de aquellos que no soportan el calor.

Esta es la terrible previsión del tiempo de la AEMET

En verano no nos vamos a escapar del calor, aunque en estos días parece que ha sido bastante benévolo. No hemos tenido aquellas olas de calor que el año pasado por estas alturas ya habían causado estragos. Estos días estamos ante un cambio que puede ser el que marque una diferencia importante.

Tal y como nos indica esta previsión del tiempo: «Continuará una situación estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares persistirá una cierta inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, desplazándose de la Península al archipiélago, y con tendencia a quedar poco nuboso a lo largo de la tarde. Asimismo, se prevén intervalos de nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla matinales, en otras zonas de Cataluña, norte de Galicia, área cantábrica, alto Ebro, Estrecho y litorales de Alborán, con tendencia a ir levantando en general. Esta nubosidad será algo más persistente en el Cantábrico, pudiendo dejar alguna llovizna en su extremo oriental. También se dará nubosidad baja en el norte de Canarias. Posibilidad de calima en Melilla y este de Canarias».

Los termómetros se normalizarán para la época del año en la que nos encontramos: «Las temperaturas máximas aumentarán de forma prácticamente generalizada, notablemente en áreas de Castilla y León y Ebro, y exceptuando algunos descensos ligeros en Baleares, Cataluña, Cantábrico y Galicia. Con ello se podrán superar los 35 grados en interiores del cuadrante suroeste peninsular, extremo sureste y depresiones del nordeste, incluso rebasar los 38 en los valles del Guadiana, Guadalquivir, Genil y Segura. En general, las mínimas descenderán en Galicia, Cantábrico, Baleares y entorno del Ebro-Ibérica, predominando los aumentos en el resto, y con pocos cambios en Canarias».

Los vientos serán los grandes protagonistas de estas jornadas que están por llegar: «Soplará la tramontana en el norte de Baleares, y con intervalos de fuerte en Ampurdán. Alisios en Canarias también con intervalos de fuerte en zonas expuestas, cierzo en el Ebro (no se descartan rachas muy fuertes en puntos del sur de Tarragona a primeras horas), norte y nordeste en litorales de Galicia y levante en el Estrecho. En el resto, vientos flojos, variables en el extremo sur peninsular, y en general con predominio de las componentes norte y este rolando a norte y oeste en el resto».