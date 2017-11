La defensa de ‘La Manada’ niega que entre en la vida privada de la joven denunciante

El abogado defensor de tres de los miembros de ‘la Manada’ acusados de la supuesta violación grupal de los Sanfermines de 2016, Agustín Martínez Becerra, ha manifestado que ha aportado al procedimiento la foto que la joven denunciante colocó en redes sociales y no el informe del detective privado, y ha señalado que dicha fotografía no cree que vaya a crear malestar en la sociedad, negando además que esté entrando en la vida privada de la denunciante.

En declaraciones a los medios este jueves, Martínez Becerra ha asegurado que “yo no he solicitado el informe” del detective privado, “si no lo he aportado no lo puedo retirar”, y ha precisado que lo ha aportado “otro de los abogados de las defensas”.

“Yo sí he aportado una fotografía exclusivamente realizada hace muy poco y colocada en su Instagram”, ha indicado, para exponer que “aporto una prueba, el tribunal la ha aceptado y a partir de ahí valoraré las consecuencias que yo extraigo de esa foto y el juzgado será el que valore si mis valoraciones son acertadas o no”.

Preguntado por si cree que la foto puede crear malestar en la sociedad, ha respondido que “no” porque “difícilmente puede crear malestar algo que no se conoce”. “Hay que conocerlo todo, la foto realmente, el contexto… “, ha dicho, para indicar que “yo no he entrado en la vida privada de la denunciante, simplemente aporto esto porque entiendo que es suficientemente explícito y claro para aportarse”.

Ha añadido que “si ese documento lo hubiera utilizado yo, muy probablemente yo tendría problemas con la Justicia, vamos a no hacer valoraciones”.

A preguntas de los periodistas, Martínez ha explicado que se “ha renunciado a muchos de los testigos” previstos para la sesión de hoy porque “creemos que son innecesarios teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el juicio y teniendo en cuenta que ya no son prácticamente necesarios ni incluso los que van a prestar declaración”. “Se van a mantener por una cuestión formal pero entendemos que el juicio, por decirlo de una manera, ya está visto para sentencia”, ha asegurado.

Preguntado por si se está valorando el error de prohibición en este caso, el letrado ha indicado que “yo en principio no a tenor de cómo se está desarrollando el juicio, a tenor de la declaración de la denunciante”. “Todo lo que se está publicando se está haciendo en función de la versión de quien se ha convertido en portavoz oficial u oficioso de las acusaciones y lo entiendo, solo tienen una versión y eso es lo que se publica pero puedo asegurar que no es cierto”, ha señalado.

Según ha dicho, “yo no estoy aportando información y solo tienen lo que aporta la acusación”. “No es cierto lo que dice”, ha manifestado.

Martínez Becerra ha afirmado que “aquí vamos a hablar de certezas y si tú preguntas por qué cree usted que me han denunciado, la respuesta es no lo se, especular sobre eso es dar una versión absurda”. “Si nos ceñimos a cómo se desarrolla un procedimiento y por qué se puede condenar en un procedimiento, se juzgan realidades no creencias”, ha defendido.

“Lo que yo crea, lo que crean los acusados, o lo que crea ella no forma parte del procedimiento, sino lo que ocurrió y cómo ocurrió”, ha expuesto.

En este sentido, el abogado ha comentado sobre el primero de los testigos que ha declarado hoy, un amigo de la víctima, que lo ha hecho por videoconferencia, que “costó prácticamente un año que el juez instructor considerase la llamada telefónica, la última llamada de la denunciante, que era un dato importante”.

“Afortunadamente la audiencia reconvino al juez instructor y obligó a que se averiguase y se averiguaron datos que para nosotros son significativos en relación con la defensa”, ha señalado. “A partir de ahí simplemente se trata de saber cuál fue el objeto de esa llamada y saber exactamente qué relación tienen”, ha asegurado.

En la sesión de hoy

La novena sesión del juicio por la supuesta violación de Sanfermines de 2016 ha comenzado este jueves con las declaraciones de los testigos propuestos por las defensas.

Pese a que estaba previsto un total de doce testigos, finalmente tan solo declararán cuatro de ellos a lo largo de la jornada. El primero en declarar ante el tribunal presidido por José Francisco Cobo ha sido un amigo de la joven que fue el último con el que habló antes de que sucedieran los hechos juzgados. Lo ha hecho a través de una videoconferencia.

Seguidamente, declarará el policía municipal que tomó declaración a la joven cuando interpuso la denuncia. Y por último, lo harán las dos detectives que realizaron un informe sobre la presunta víctima.