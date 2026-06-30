El sencillo truco que podría aumentar tu resistencia hasta un 20% mientras entrenas

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Una simple lista de reproducción con tus canciones preferidas puede convertirse en el mejor aliado para mejorar tu rendimiento físico. Así lo ha confirmado un estudio de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia), que ha demostrado que entrenar escuchando música elegida por uno mismo aumenta la resistencia en hasta un 20% sin que parezca que el ejercicio sea más duro o intenso.

La investigación concluye que la música motivadora ayuda a sostener el esfuerzo protegido y hace más llevaderas las sesiones de entrenamiento de alta intensidad. Para ello, se analizó a 29 adultos físicamente activos con dos pruebas idénticas de ciclismo de alta intensidad, trabajando aproximadamente al 80% de su potencia máxima.

En una sesión, pedalearon en silencio y en otra con una lista con sus canciones, con ritmos de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Los resultados eran claros: con música, pedalearon de media 35,6 minutos frente a 29,8 obtenidos sin música. El principal investigador del estudio, Andrew Danso, explicó que no está en un cambio fisiológico inmediato, sino en una percepción del esfuerzo.

Resultados favorables para deportistas

Los autores de este descubrimiento aseguran que esto podría tener aplicaciones tanto en los deportistas profesionales como en las personas que entrenan habitualmente. Según Danso, que cada persona pueda elegir su propia música mejora la adherencia a los ejercicios y favorece que las sesiones de entrenamiento sean más eficaces y largas.

El estudio apunta también a un posible impacto en un ámbito tan importante como la salud pública. Hacer que el ejercicio sea más tolerable y agradable ayuda a luchar contra el sedentarismo y a reducir los riesgos que están asociados a una baja condición física. En conclusión, la ciencia respalda algo que ya era conocido por muchos deportistas: entrenar con música no solo hace el ejercicio más entretenido, sino que también ayuda a rendir más y aguantar más.