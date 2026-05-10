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La gestión del brote de hantavirus vinculado al crucero MV-Hondius ha reabierto un debate político alrededor de la ministra de Sanidad, Mónica García. A las críticas por la respuesta sanitaria y las carencias denunciadas en Sanidad Exterior «aunque ha tenido el valor de ponerse su chaleco en rueda de prensa», como han denunciado sanitarios, se suma ahora la recuperación de antiguos mensajes publicados por la propia ministra durante la crisis del ébola de 2014, cuando todavía no formaba parte del Gobierno.

Uno de esos mensajes, difundido nuevamente, muestra un comentario de la actual ministra Mónica García sobre la repatriación de una cooperante con ébola. En respuesta, la entonces diputada criticaba la gestión española y escribía: «Fantástico, así tenemos dos focos de posible propagación del ébola en Europa y compartimos el marrón».

La frase ha vuelto a circular coincidiendo con el operativo desplegado por España para asumir la gestión internacional del brote de hantavirus procedente del MV-Hondius. Y muchos de quienes hoy critican la actuación del Ministerio ven en aquellas palabras una contradicción evidente con el discurso actual de la ministra.

Del alarmismo al mensaje de calma

Durante la actual crisis del hantavirus, el Ministerio de Sanidad ha insistido repetidamente en trasladar tranquilidad y evitar «alarmas injustificadas». Desde el entorno del Gobierno se ha acusado incluso a determinados sectores de fomentar miedo o «sugestión» alrededor de un brote considerado controlado.

Sin embargo, las palabras de la actual ministra durante el episodio del ébola reflejaban una postura mucho más dura ante riesgos biológicos internacionales. En aquel contexto, la actual ministra cuestionaba precisamente la conveniencia de trasladar pacientes potencialmente infecciosos a territorio europeo, pero sobre todo a España y advertía sobre posibles focos de propagación.



La comparación resulta inevitable para parte del personal sanitario y de sectores políticos que consideran que el Gobierno está minimizando ahora las incertidumbres reales asociadas al virus Andes, que, como entonces con el ébola, no tiene una vacuna disponible y la mortalidad llega a alcanzar el 50%.

El hantavirus y las dudas internas en Sanidad Exterior

El malestar no se limita a la polémica política. Profesionales de Sanidad Exterior llevan días denunciando falta de medios estructurales para responder a emergencias biológicas complejas.

Entre las críticas destacan:

Escasez de médicos en puntos de entrada internacionales.

Guardias localizadas de hasta siete días seguidos.

Falta de transporte operativo.

Ausencia de instalaciones específicas para almacenar EPIs.

Plantillas mínimas en puertos y aeropuertos estratégicos.

Según denuncian fuentes internas, el despliegue extraordinario realizado en Tenerife para el hantavirus no refleja la situación habitual del sistema, sostenido en muchos lugares únicamente por dos funcionarios de guardia.

El contraste político

La recuperación del antiguo mensaje sobre el ébola ha alimentado las acusaciones de incoherencia política contra la ministra.

Quienes critican la actuación del Gobierno sostienen que en 2014 se cuestionaba duramente cualquier riesgo importado relacionado con enfermedades infecciosas, mientras que ahora se desacredita a quienes alertan sobre posibles carencias operativas frente al hantavirus.

El contraste resulta aún más delicado en un contexto en el que España ha terminado asumiendo la gestión internacional del MV-Hondius, mientras otros países como Marruecos, Holanda o Cabo Verde evitaron implicarse directamente en el operativo.

Una crisis que deja incógnitas abiertas

Más allá de la polémica política, el episodio del hantavirus ha servido para poner el foco sobre un problema de fondo: la capacidad real de respuesta sanitaria ante emergencias biológicas internacionales.

El debate ya no gira sólo alrededor del virus Andes o del crucero MV-Hondius. También afecta a la preparación estructural de Sanidad Exterior, a las obligaciones derivadas del Reglamento Sanitario Internacional y a la distancia entre los grandes operativos excepcionales y la realidad cotidiana denunciada por muchos profesionales.