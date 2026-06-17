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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado su intervención en el Congreso para cargar contra la bancada del PP, a la que ha acusado de convertir el hemiciclo en una «barra brava vikinga», en lugar de centrarse en dar respuestas al conflicto con los profesionales sanitarios. En una sesión de control marcada por las interrupciones y la tensión política, García ha defendido su gestión y el nuevo Estatuto Marco como una reforma estructural para mejorar las condiciones laborales del sector, al tiempo que ha reprochado a las comunidades gobernadas por el PP su falta de responsabilidad en materia sanitaria.

También ha criticado a Junts por difundir bulos sobre las guardias médicas, en un debate en el que ha desviado el foco hacia el enfrentamiento político en vez de abordar de forma directa las demandas del colectivo médico.

En su enfrentamiento con Junts en el Congreso, la ministra de Sanidad, Mónica García, volvió a generar polémica al afirmar de forma tajante que «todas las horas trabajadas cotizan», tras la acusación del diputado catalán de que las guardias de 24 horas no estaban siendo reconocidas a efectos de cotización. Lejos de aclarar el conflicto con rigor y buscar consenso con los profesionales sanitarios, la ministra optó por elevar el tono y acusar de «bulos» a la oposición, insinuando incluso que algunas críticas podrían responder a prácticas en «negro» vinculadas al PP.

La huelga de médicos entra en su tercer día con un seguimiento significativo en varios centros sanitarios, según recogen distintos medios, y con especial impacto en consultas externas, atención programada y actividad no urgente. Los profesionales mantienen los paros para reclamar mejoras laborales, reducción de guardias, condiciones más estables y una actualización del estatuto marco, mientras los servicios de salud intentan reorganizar la actividad para garantizar la atención de urgencias y casos prioritarios.

El conflicto se mantiene sin avances claros en la negociación, ya que Mónica García se niega a negociar e, incluso, llegó a imponer a un negociador ministerial. Desde el colectivo convocante se insiste en que las medidas propuestas hasta ahora no responden a la sobrecarga asistencial ni a la falta de personal, mientras las autoridades sanitarias apelan a la necesidad de compatibilizar las reivindicaciones con la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento de la asistencia. La situación prolonga la tensión en el sector y aumenta la presión asistencial en algunos hospitales.

Huelga indefinida

Médicos de toda España han continuado secundando el llamamiento de los sindicatos médicos y han vuelto a avisar a su titular, la «traidora» Mónica García, de que si no recapacita con el estatuto marco, en otoño el conflicto escalará a una huelga indefinida.

Este lunes arrancaba de nuevo el quinto paro semanal de 2026, el número 31 desde que empezara el conflicto hace más de un año entre las organizaciones sindicales médicas y el Ministerio a cuenta de la reforma del estatuto marco, actualmente inmersa en plena fase de audiencia pública tras su paso en primera vuelta por el Consejo de Ministros hace unas semanas.