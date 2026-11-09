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Solán de Cabras y la Universidad CEU San Pablo unen esfuerzos para impulsar la investigación científica sobre la hidratación a través de la Cátedra Solán de Cabras Hidratación y Salud, de nueva creación, vinculada a la Facultad de Medicina de la universidad. Esta iniciativa nace con la voluntad de consolidar un espacio académico dedicado al estudio de la hidratación, profundizando en su relación con la salud y el bienestar de las personas y contribuyendo a ampliar el conocimiento científico en este ámbito.

Para profundizar en el tema, OKSALUD entrevista a su director, José Antonio Arias Navalón, doctor en Medicina y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo. La cátedra tendrá una duración inicial de tres años. Durante este periodo, el programa contempla el desarrollo de proyectos de investigación, la elaboración de publicaciones científicas y la puesta en marcha de acciones de divulgación y formación sobre el impacto de la hidratación en la salud.

Por su parte, Jesús Núñez, director general de la Unidad de Negocio de Solán de Cabras, explica que «para Solán de Cabras, este acuerdo representa un paso más en nuestro compromiso con el bienestar y la salud de las personas, apostando por la investigación como vía para ampliar el conocimiento sobre la hidratación y poner en valor que no todas las aguas son iguales. Su composición mineral puede variar y, con ella, la forma en la que contribuyen a la hidratación y al bienestar».

Y añade que «junto con la Universidad CEU San Pablo, hemos puesto en marcha una cátedra que arroje luz sobre cómo influye la hidratación en el organismo y estudiar el papel que puede desempeñar la composición mineral del agua. Queremos aportar conocimiento científico que nos ayude a comprender mejor la relación entre hidratación y bienestar».

PREGUNTA.- Solemos dar por sentado el acto de beber agua, pero ¿qué lagunas existen todavía en la literatura médica sobre sus efectos en el organismo que justifican la creación de una cátedra universitaria dedicada específicamente a este campo?

R.- Por citar algunas: Casi todo lo que hay publicado son estudios de asociación, pero faltan ensayos clínicos. Sabemos poco de cuánta agua necesita cada persona según su edad o la actividad que realiza. También se precisan estudios sobre el efecto a largo plazo de los minerales del agua. Y también es desconocida, por citar algún ejemplo más, la necesidad de hidratación en personas mayores; no hay un método sencillo para detectar la deshidratación.

P.- Uno de los primeros proyectos anunciados es HYDOMS, enfocado en la hidratación intracelular y el dolor muscular de aparición tardía (conocido popularmente como agujetas). ¿Cómo influye el nivel de hidratación a nivel celular en la recuperación muscular y qué esperan descubrir con esta investigación?

R.- No se sabe con certeza. Una célula muscular con poca agua podría ser más vulnerable con el ejercicio, pero en humanos hay pocos datos. HYDOMS prevé comparar a unos 80 voluntarios sanos, de los cuales unos tendrán hidratación normal y otros una deshidratación del 2 % de su peso. El objetivo es comprobar si la deshidratación aumenta las agujetas y la pérdida de fuerza.

P.- Desde la perspectiva de la medicina y la fisiología, ¿hasta qué punto importa la composición mineral o la procedencia del agua que bebemos a la hora de hablar de una hidratación de calidad y de bienestar general?

R.- En principio, una persona sana se hidrata adecuadamente con cualquier agua potable, pero la composición mineral puede importar en diversos casos o circunstancias.

Pensemos que el agua aporta calcio, magnesio y otros minerales como el sodio y el potasio, y todo eso puede influir en aspectos fisiológicos que merece la pena estudiar. También conviene prestar atención al contenido de sodio cuando existe una indicación médica de restringirlo. Esa composición depende de la procedencia del agua.

P.- La cátedra contempla tanto investigación como acciones de divulgación y formación. ¿De qué manera van a trasladar estos hallazgos científicos para que el ciudadano de a pie aprenda a hidratarse mejor en su día a día?

R.- Queremos que el conocimiento científico se traduzca en recomendaciones útiles para la práctica diaria. Nuestra intención es formar a los profesionales que están con los pacientes: médicos, farmacéuticos, enfermeros, fisioterapeutas y nutricionistas. Para el público habrá web propia, infografías y seminarios web. Además, publicaremos una monografía que divulgue ante profesionales sanitarios las virtudes y características del agua mineral. Todo se identificará como divulgación científica, separada de la publicidad.

P.- En torno a la hidratación existen muchas creencias populares, como la regla fija de los dos litros diarios o beber solo cuando se tiene sed. Desde la evidencia científica que impulsará la cátedra, ¿cuál es el principal error o mito que solemos cometer en nuestra rutina diaria de hidratación?

R.- Yo diría que el error más habitual es tomar los dos litros como cifra fija de agua para beber. La referencia europea cuenta también con el agua de los alimentos. Además, varía con algunas circunstancias obvias, como con el calor y el ejercicio. En general, la sed orienta bien al adulto sano, pero en las personas mayores la deshidratación pasa inadvertida con facilidad. Conviene ofrecerles agua a lo largo del día, aunque no la pidan.

P.- Esta cátedra nace fruto de la unión entre la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y Solán de Cabras. ¿Qué papel juegan este tipo de alianzas para financiar e impulsar la investigación científica?

R.- Hacen posibles estudios que la financiación pública no siempre cubre. En nuestro caso, la Cátedra financiará estudios clínicos, la monografía y un premio anual. También ayudas para trabajos de estudiantes y tesis doctorales. La empresa aporta recursos y la universidad, conocimiento científico y capacidad investigadora, preservando la independencia académica. Las publicaciones declararán la financiación y los posibles conflictos de interés. Y el documento de consenso pretende ser una actualización sobre las propiedades del agua mineral dirigida a profesionales sanitarios y no sanitarios, también con el fin de que esta información pueda llegar a cualquier persona.