Deshidratación silenciosa: por qué deberías beber más agua en otoño

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Con la brusca caída de las temperaturas, los cambios de armario, las cremas para proteger la barrera dérmica y las recetas calientes copan las rutinas diarias. Sin embargo, los especialistas en bienestar clínico señalan que la transición estacional oculta un enemigo habitual: la deshidratación silenciosa.

Al descender la temperatura, el cuerpo reduce notablemente el reflejo fisiológico de la sed. Este déficit hídrico sostenido, a menudo inadvertido, desencadena tres síntomas frecuentes que la población suele atribuir erróneamente a la astenia otoñal o a la falta de descanso: fatiga persistente, piel apagada y digestiones pesadas.

Levantarse cansados, notar la piel tirante y sin brillo o encadenar digestiones pesadas son molestias habituales que solemos achacar al cambio de hora o al cansancio acumulado. En muchos casos, la raíz del problema es mucho más elemental: no nos estamos hidratando correctamente. Las células siguen perdiendo agua y micronutrientes al mismo ritmo, pero dejamos de reponerlos a tiempo.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), en condiciones normales la capa externa de la piel debe contener entre un 10% y un 15% de agua; cuando disminuye, la piel se vuelve frágil y apagada. La percepción ciudadana avala esta ciencia, un estudio nacional de este mismo año revela que el 64% de las personas asocia directamente la falta de líquidos con el empeoramiento de su piel, mientras que un 56% nota que merma su rendimiento energético.

Agua de grifo, un buen aliado

Para poner freno a este bache estacional sin complicarse la vida, la firma española Tappwater propone volver a lo esencial con un enfoque práctico: convertir el agua del grifo en la mejor aliada de nuestro bienestar diario. Sus sistemas de filtración eliminan de un plumazo el cloro, las impurezas y los malos sabores del agua corriente, con una ventaja diferencial: mantienen intactos los minerales esenciales, como el calcio y el magnesio. La importancia de este aporte diario está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce su contribución a la salud cardiovascular y ósea. Además, el magnesio actúa como un mineral indispensable para la relajación muscular y el sistema nervioso, convirtiéndose en el antídoto natural perfecto contra el letargo otoñal.

«Cuidar la salud no requiere fórmulas imposibles ni modas pasajeras; empieza por los gestos más básicos. Desde el vaso de agua en ayunas hasta las infusiones de media tarde o el agua con la que preparamos las comidas: cada trago cuenta para mantener el cuerpo a pleno rendimiento y la piel protegida frente a las agresiones del frío», subraya Natalia Cachafeiro Neulander, Head of Marketing and Sales de Tappwater.

A esta visión se suma Natalia Cachafeiro, Head of Marketing and Sales de Tappwater, quien destaca la importancia de poner las cosas fáciles en el hogar: «Nuestra propuesta busca que cuidarse no dé pereza. Queremos que tener agua de la máxima calidad sea tan natural como abrir el grifo, despidiéndonos de una vez por todas del engorro de cargar con garrafas y botellas de plástico pesadas y contaminantes. Se trata de dar un salto de calidad en el autocuidado diario, ganando en comodidad, salud y respeto por el entorno».

El verdadero bienestar, en definitiva, rara vez se construye a base de gestos grandilocuentes. Reside en la optimización de los pequeños hábitos diarios. Convertir la cocina en un auténtico espacio de wellness, cuidar de la propia salud y proteger el planeta es, hoy en día, un ritual que comienza con un simple giro de muñeca.