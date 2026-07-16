Hacer pesas está bien, pero para fortalecer los brazos flácidos después de los 50 sólo tienes que hacer este ejercicio contra la pared

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Con el paso de los años es habitual notar cambios en el cuerpo, especialmente en la masa muscular y la firmeza de la piel. A partir de los 50 años, muchas personas, y en especial las mujeres debido a los cambios hormonales asociados a la menopausia, observan que los brazos pierden tonicidad y fuerza. Aunque esta transformación forma parte del envejecimiento natural, mantenerse activo y realizar ejercicios de fuerza de manera regular siempre es beneficioso. La buena noticia es que no hace falta apuntarse a un gimnasio ni utilizar equipamiento específico para empezar a fortalecer los brazos flácidos.

Uno de los ejercicios más sencillos y eficaces para iniciarse en el entrenamiento de fuerza son las flexiones contra la pared. Este movimiento apenas requiere unos minutos al día, puede adaptarse a diferentes niveles de condición física y supone una alternativa segura para quienes llevan tiempo sin hacer ejercicio o presentan ligeras limitaciones de movilidad. Además de contribuir a mejorar el aspecto de los brazos, ayuda a desarrollar fuerza funcional para realizar con mayor facilidad tareas cotidianas, como cargar bolsas de la compra, empujar una puerta pesada o levantarse del suelo. La clave está en realizar el ejercicio con una técnica adecuada y practicarlo con constancia, incrementando la dificultad de forma progresiva a medida que el cuerpo gana fuerza.

Cómo fortalecer los brazos flácidos

La pérdida de masa muscular es un proceso natural conocido como sarcopenia. Aunque comienza de forma gradual alrededor de los 30 años, suele acelerarse a partir de los 50 debido a factores como el envejecimiento, los cambios hormonales y la disminución de la actividad física.

Con el tiempo, las actividades diarias dejan de proporcionar el estímulo suficiente para mantener la musculatura. Por ello, en un artículo publicado en Poznat Svet, los especialistas recomiendan incorporar ejercicios de fuerza varias veces por semana para preservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida durante el envejecimiento.

La Organización Mundial de la Salud destaca que el fortalecimiento muscular forma parte de las recomendaciones de actividad física para los adultos y las personas mayores, ya que contribuye a mantener la capacidad funcional y reduce el riesgo de deterioro físico asociado a la edad.

El ejercicio que cualquiera puede hacer

Las flexiones contra la pared son una versión más accesible de las flexiones tradicionales. Al realizar el movimiento en posición vertical, el peso que soportan los brazos es mucho menor, lo que disminuye la carga sobre las muñecas y los hombros.

A pesar de su sencillez, este ejercicio trabaja los músculos pectorales, los tríceps, la parte anterior de los hombros y los músculos estabilizadores de los omóplatos. Además, el abdomen también participa para mantener el cuerpo alineado durante todo el movimiento, favoreciendo la estabilidad del tronco.

Precisamente por esa combinación de seguridad y eficacia, las flexiones contra la pared suelen recomendarse como primer paso para quienes desean recuperar fuerza sin someter las articulaciones a un esfuerzo excesivo.

Cómo hacer flexiones contra la pared para fortalecer los brazos flácidos

Para realizar el ejercicio, colócate frente a una pared dejando aproximadamente la distancia de un brazo entre tu cuerpo y la superficie.

Apoya las palmas de las manos a la altura de los hombros y mantén el cuerpo recto desde la cabeza hasta los pies.

Contrae ligeramente el abdomen y flexiona los codos de forma lenta y controlada hasta acercar el pecho a la pared.

Después, empuja con las manos para volver a la posición inicial sin realizar movimientos bruscos ni perder la alineación corporal.

Si con el paso de los días el ejercicio deja de suponer un esfuerzo, basta con alejar ligeramente los pies de la pared para aumentar la intensidad. De este modo, los músculos deberán soportar una mayor carga sin necesidad de recurrir a pesas u otro tipo de material.

Cuántas repeticiones son recomendables

Más que alcanzar una cifra concreta, lo importante es mantener una buena técnica durante todo el ejercicio. No obstante, algunos especialistas utilizan las flexiones contra la pared como una referencia orientativa de la fuerza funcional del tren superior.

La doctora especializada en medicina deportiva Mariam Zakhary señala que las personas mayores de 50 años capaces de completar entre 20 y 30 repeticiones con una ejecución correcta suelen presentar un nivel de fuerza superior a la media, mientras que realizar entre 30 y 50 repeticiones puede considerarse un nivel avanzado.

Aun así, recuerda que estos resultados dependen de factores como el peso corporal, la experiencia previa y el estado general de salud, por lo que no deben interpretarse como una prueba diagnóstica.