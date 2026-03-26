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El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más extendida en todo el mundo y está directamente relacionado con la aparición de varios tipos de cáncer. Según ha explicado la doctora Jessica Martín Orlando, ginecóloga y coordinadora de la Unidad de Tracto Genital Inferior del Hospital Quirónsalud Málaga, este virus es responsable de prácticamente la totalidad de los casos de cáncer de cuello de útero, además del 90 % de los tumores de ano y cerca del 70 % de los de orofaringe y vagina.

La especialista ha querido lanzar este mensaje con motivo del Día Mundial del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo, con el objetivo de reforzar la concienciación sobre la importancia de la prevención y la detección precoz.

Estos tumores se desarrollan cuando la infección por VPH persiste en el organismo y no es eliminada por el sistema inmunitario. El proceso suele ser lento: pueden pasar años desde el contagio hasta que aparece la enfermedad, lo que dificulta identificar a las personas que acabarán desarrollando cáncer. Factores como el estado del sistema inmunológico influyen en esta evolución, siendo las personas con infección por VIH, por ejemplo, más vulnerables a las complicaciones derivadas del virus.

A pesar de esta incertidumbre, los expertos coinciden en que existe una medida eficaz para reducir de forma drástica el riesgo de cáncer de cuello uterino: la vacunación. «Disponemos de una herramienta preventiva segura y accesible que permite evitar la mayoría de estos tumores», ha subrayado la doctora Martín Orlando.

En España, la vacuna frente al VPH se administra de manera gratuita desde 2024 tanto a niñas como a niños de 12 años, dentro del calendario oficial de vacunación, con el objetivo de frenar la transmisión del virus y disminuir la incidencia futura de estos cánceres.

«La vacunación frente al VPH previene el 90% los casos de cáncer de cuello de útero. «Actualmente, todas las vacunas comercializadas protegen frente a los tipos VPH 16 y 18, que causan el 70% de los cánceres de cuello de útero, y una alta proporción de cánceres de vulva, vagina, ano y orofaringe», ha señalado la doctora Martín Orlando.

Así, han añadido que la vacuna previene la infección, pero no elimina un virus existente. Los expertos consideran importante tener en cuenta que la vacuna es útil en las mujeres que ya hayan estado expuestas al virus, ya que, a diferencia de otras infecciones, el antecedente de infección previa por VPH no protege completamente frente a nuevos contactos.

De igual modo, precisan que, aunque se esté vacunado, no hay que prescindir del uso del preservativo como método de barrera contra la infección, dado que la protección no es completa, debido a que el área protegida es limitada y toda la piel de la región perianal es potencialmente infecciosa.

¿Cómo se transmite?

Por otro lado, han señalado que se estima que el 80% de las mujeres sexualmente activas contactan con al menos un tipo de VPH en algún momento de su vida, un porcentaje que aumenta en el caso de los hombres.

Se transmite mediante el contacto de la piel y las mucosas, siendo la principal vía de contagio la vía sexual, tanto con penetración como sin ella. La mayor probabilidad de contagio se da en los primeros años de vida sexual, por lo que entre el 20-30% de las mujeres jóvenes (menores de 30 años) son portadoras de VPH de alto riesgo; un porcentaje que baja hasta el 10% pasados los 50 años.

La mayoría de los hombres que contraen el VPH nunca presentan síntomas y la infección por lo general desaparece completamente sin consecuencias, aunque pueden ser altamente contagiadores en ese intervalo.

En el caso de las mujeres, lo habitual es que presenten una infección transitoria que no suponga riesgo alguno. Lo normal es que, tras el contagio del VPH, este permanezca inactivo durante un tiempo prolongado, por lo que la detección del virus puede evidenciarse años después de la transmisión. De hecho, más del 80% tiene el virus silente durante meses o años hasta que las defensas del organismo consiguen eliminarlo.

Asimismo, han destacado que en un pequeño porcentaje de casos (entre el 10-15%), la infección por el VPH persiste sin que las defensas consigan eliminarla; una persistencia que a día de hoy representa el principal factor de riesgo para el desarrollo de lesiones premalignas del cáncer que, con el tiempo, pueden evolucionar a un cáncer.

Además, existen diversos factores que contribuyen a que la infección sea persistente, como el tipo de VPH, el tabaco o las alteraciones de las defensas del organismo.

La forma de detectar una infección por VPH en las mujeres se basa en el análisis de una muestra del cuello uterino. «Un resultado anormal de la citología y/o una prueba de VPH positiva para un virus de alto riesgo, significa que se puede ser portadora de una lesión premaligna del cuello del útero. En esos casos, se realiza una colposcopia, que consiste en explorar el cuello del útero mediante una lente que permite diagnosticar estas lesiones», ha explicado la especialista del Servicio de Ginecología de Quirónsalud Málaga.

No causa molestias adicionales a las que puede ocasionar la citología. Se aplican una serie de líquidos y las lesiones premalignas se hacen visibles.

Para poder analizar estas lesiones y dar el diagnóstico definitivo, «se requiere la toma de una pequeña biopsia que se hace en el mismo momento sin necesitar de anestesia ni provocar mayor incomodidad y, según el resultado de la biopsia, se define en qué casos tratar o simplemente realizar controles periódicos», ha concluido Jessica Martín Orlando.