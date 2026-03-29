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El Dr. Ángel Juárez, con más de 25 años de experiencia y cerca de 10.000 cirugías realizadas, se ha consolidado como un referente en cirugía plástica, estética y reconstructiva en España. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora por el Hospital Universitario Central de Asturias, combina excelencia clínica con un enfoque personalizado, poniendo al paciente en el centro de cada intervención.

Desde 2006, dirige el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Universitario La Zarzuela en Madrid, aplicando estrictos protocolos de seguridad y estándares médicos internacionales, mientras incorpora las técnicas quirúrgicas más avanzadas para lograr resultados naturales y duraderos. Su compromiso con la armonización y el respeto por la identidad de cada paciente le ha convertido en uno de los cirujanos más reconocidos y demandados de la capital. OKSALUD le entrevista para comprender cómo se sitúan actualmente las tendencias en cirugía estética y su opinión sobre los cambios en este sector.

Pregunta.- Tras más de 25 años y cerca de 10.000 cirugías, ¿cómo ha evolucionado la cirugía plástica y estética en España?

Respuesta.- La evolución ha sido extraordinaria, tanto en lo técnico como en lo cultural. Cuando empecé, operábamos con instrumentos más rudimentarios y las técnicas y los resultados, aunque satisfactorios para la época, hoy nos parecerían muy invasivos. La anestesia ha mejorado, siendo más segura, los materiales son mucho más precisos, la tecnología más avanzada y la recuperación se ha acortado. Pero quizás el cambio más profundo no ha sido quirúrgico, sino social: el paciente español ha madurado. Ya no llega pidiendo parecerse a alguien, llega queriendo ser una versión mejor de sí mismo. Eso, para un cirujano con mi filosofía, es un regalo.

P.- Usted habla de armonización más que de transformación en cirugía estética. ¿Qué significa este enfoque y cómo se aplica?

R.- Transformar es borrar. Armonizar es escuchar. Cuando me siento con un paciente, no veo una nariz que corregir o un cuello que tensar: veo un conjunto, una persona con una historia escrita en su rostro. Mi trabajo consiste en identificar qué elemento está en disonancia con el resto y devolverlo a su lugar natural, no imponerle una forma nueva. En la práctica, esto significa que antes de planificar cualquier intervención dedico tiempo considerable a estudiar las proporciones faciales, la simetría, la proyección, la relación entre los tercios. Una nariz perfecta en abstracto puede ser un desastre en un rostro concreto.

P.- ¿Qué importancia tiene mantener la identidad y los rasgos propios de cada paciente?

R.- Es fundamental, y es donde más discrepo de ciertas tendencias actuales. Los rasgos de una persona son su historia, su herencia, en muchos casos su carácter. Una nariz ligeramente aguileña puede ser el rasgo más aristocrático de un rostro; una mandíbula fuerte puede definir una personalidad. Eliminarlos en nombre de un canon de belleza genérico empobrece. Yo siempre digo a mis pacientes: al salir del quirófano, quiero que sus conocidos piensen que están muy relajados y descansados, que tienen mejor aspecto, y no que se han operado.

P.- ¿Cómo ha cambiado el perfil de los pacientes en los últimos años y qué buscan principalmente?

R.- Hay dos fenómenos paralelos y en cierta tensión entre sí. Por un lado, el paciente informado: llega habiendo investigado, conoce las técnicas, la titulación, formación y experiencia de los cirujanos, tiene preguntas precisas y eso me parece muy positivo. Por otro lado, la influencia de las redes sociales ha generado una nueva tipología de paciente más joven que a veces llega con referencias visuales irreales, imágenes filtradas, proporciones que no existen en la naturaleza. Con esos pacientes mi trabajo comienza mucho antes de la cirugía: en la consulta, educando sobre lo que es posible y, sobre todo, sobre lo que es conveniente. La cirugía estética es medicina, no edición fotográfica.

P.- Dentro de la cirugía facial, mamaria y corporal, ¿cuáles son las intervenciones más demandadas actualmente?

R.- En facial, el lifting cervicofacial sigue siendo la reina de las intervenciones para tratar el envejecimiento, y la rinoplastia lidera claramente en pacientes jóvenes (aunque una rinoplastia puede rejuvenecer a un paciente de más edad). Hay además un crecimiento sostenido de la blefaroplastia, que da resultados naturales con una recuperación relativamente rápida.

En cirugía mamaria, la mamoplastia de aumento continúa siendo muy demandada, aunque noto un desplazamiento claro hacia volúmenes más discretos y resultados más naturales que hace diez años. La mastopexia, la corrección de la ptosis, también ha ganado protagonismo.

Una de las cirugías mamarias más frecuentes en la actualidad es la retirada de implantes mamarios: algunas mujeres deciden retirar o recambiar sus implantes, una vez que han cumplido su función o por alguna complicación.

En corporal, la abdominoplastia combinada con liposucción es el procedimiento que más ha crecido en la última década, especialmente tras embarazos o pérdidas de peso importantes.

P.- Técnicas como la rinoplastia de preservación o el lifting cervicofacial son cada vez más conocidas. ¿Qué ventajas aportan frente a las tradicionales?

R.- La rinoplastia de preservación ha supuesto un cambio de paradigma. La técnica clásica de reducción implicaba resecar estructuras, destruir para reconstruir. La preservación trabaja respetando los tejidos, redistribuyendo en lugar de eliminar, y el resultado es una nariz que sigue siendo la del paciente, que respira bien, que envejece con dignidad.

En el lifting, los abordajes modernos trabajan sobre los planos profundos (DEEP PLANE), el SMAS, en lugar de limitarse a tensar la piel. Esto tiene una consecuencia importante: los resultados son más duraderos y, sobre todo, más naturales. La piel no es un material elástico infinito; si la tensamos en exceso, el resultado envejece mal y con artificio.

P.- En cirugía estética, ¿qué papel juegan los protocolos de seguridad y el rigor médico para garantizar resultados óptimos?

R.- Son la base de todo, sin excepción. Me preocupa profundamente la trivialización de la cirugía estética que a veces percibo en ciertos entornos, la idea de que es un procedimiento menor, casi cosmético en el sentido más superficial. Es cirugía mayor bajo anestesia general en muchos casos, con todos los riesgos que eso implica. En mi consulta, el proceso comienza con una historia clínica exhaustiva, analíticas, valoración anestésica y, en pacientes mayores, estudio cardiovascular. Opero exclusivamente en centros acreditados con equipos de primer nivel. Un buen resultado estético construido sobre una base de seguridad comprometida es un fraude.

P.- Más allá de lo físico, ¿cómo contribuye la cirugía estética al bienestar emocional y la autoestima de los pacientes?

R.- Es quizás la dimensión de este trabajo que más me satisface, y también la que exige mayor responsabilidad. Cuando un paciente lleva años sin poder mirarse al espejo con comodidad, cuando ese rasgo que le incomoda le ha condicionado socialmente o profesionalmente, una intervención bien indicada y bien ejecutada puede tener un impacto en su calidad de vida que va mucho más allá de lo estético. He visto personas recuperar una seguridad que creían perdida. Pero esta misma dimensión me obliga a ser muy cuidadoso con la indicación: la cirugía puede mejorar una insatisfacción concreta y razonada, nunca resolver una insatisfacción difusa con uno mismo. Para eso hay otros profesionales igualmente valiosos. Saber cuándo no operar es tan importante como saber cómo hacerlo.