Cristina de Hoyos, dermatóloga experta, dice esto de la crema Nivea de bote azul: «No incorpora algunos activos más modernos»

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La Nivea de bote azul es uno de los productos más arraigados en la cultura española y más vendidos en la historia de nuestro país. Este hidratante intensivo se utiliza para las zonas secas como codos, rodillas, talones y para la piel en general, ya que se ha demostrado que sus buenos nutrientes son esenciales para reparar la piel. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que ha dicho una dermatóloga experta sobre el Nivea de bote azul.

«Si hay una crema versátil, todoterreno y prácticamente de fama mundial, esa es nuestra crema de la lata azul», así definen desde Nivea un producto que se ha hecho indispensable en los hogares españoles desde hace décadas. Y es que en 1911 se comenzó a comercializar esta crema que seguro que has visto durante tu infancia en casa de los abuelos. En un principio se popularizó como una lata amarilla con el contenido blanco en su interior y, con el paso de la firma alemana, adoptó el color azul tan característico.

Más que por el color azul, lo que ha hecho vender a esta empresa miles de millones de latas es que contiene «ingredientes de gran poder hidratante como son el pantenol, el eucerit y la glicerina». Esto le hace ser un hidratante perfecto para sanar la piel seca del cuerpo y sus beneficios, según recoge la página web oficial de Nivea, son los siguientes:

Hidratante de cuerpo

Crema para el rostro

Calmante de piel

Cuidado de codos, rodillas, manos y pies

Rozaduras en los muslos

Una experta opina sobre la Nivea de bote azul

La doctora Cristina de Hoyos, experta en dermatología, se ha pronunciado sobre la clásica Nivea de bote azul en unas palabras que recoge la página web InStyle. «Es una fórmula con una textura muy oclusiva y nutritiva, capaz de disminuir la pérdida de agua transepidérmica y aportar una sensación inmediata de confort, especialmente en pieles muy secas o en determinadas zonas del cuerpo», ha dicho en declaraciones que recoge este medio.

Esta experta también ha avisado de las precauciones que tienen que tener las personas de piel grasa con respecto a una crema que de por sí es muy espesa. «La crema clásica de Nivea contiene una composición rica en componentes grasos y fragancia que, en algunas personas, puede generar sensación de pesadez, empeorar pieles acnéicas o no ser bien tolerada por pacientes con rosácea o piel especialmente sensible», ha comentado en este medio.

Por ello, en la misma entrevista, también ha resaltado el debe de este producto con más de cien años de vida. «Aunque aporta hidratación de forma indirecta al evitar la pérdida de agua, no incorpora algunos activos hidratantes y reparadores más modernos que hoy se consideran especialmente interesantes, como ceramidas, ácido hialurónico o lípidos biomiméticos», ha comentado.

Así que esta dermatóloga experta avisa de que la Nivea de bote azul sigue siendo uno de los productos más interesantes para poder hidratar la piel, pero que también carece de ingredientes que sí llevan incorporados las últimas evoluciones de estas cremas hidratantes que se han convertido en indispensables para miles de millones de personas en todo el mundo a lo largo de más de cien años.