Helena Rodero, dermatóloga, sobre la crema Nivea de toda la vida: «Jamás la usaría en la cara, salvo en el contorno de ojos»

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Los dermatólogos siempre están dándonos consejos para que protejamos nuestra piel y algunos son muy sorprendentes. Es lo que ha ocurrido con la opinión de la dermatóloga Helena Rodero sobre la crema Nivea de toda la vida.

Para Helena Rodero (conocida en TikTok como @helena.rodero), esta crema no es la mejor del mercado si quieres aplicarla en la cara y, especialmente, cerca de los ojos; sobre todo si eres propensa a las reacciones alérgicas.

Para llegar a esta conclusión la dermatóloga ha analizado el INCI ( por sus siglas en inglés, International Nomenclature of Cosmetic Ingredient) de la crema Nivea. Es decir, el listado obligatorio de ingredientes.

La dermatóloga Helena Rodero no recomienda la crema Nivea para la cara

Quizás las cremas no sean lo más vendido de la farmacia, pero mucha gente las usa todos los días para hidratar la piel. ¿Pero siempre es lo más recomendable?

Aunque la Nivea de lata azul de toda la vida huela bien, nos deje la piel suave y tenga una textura muy espesa y agradable, no significa necesariamente que sea siempre la mejor alternativa.

Helena Rodeo no tiene ninguna manía particular contra la crema Nivea y sí que la ve aceptable para determinados usos. El problema está en el perfil graso.

«Valorando los principales ingredientes, vemos parafina líquida, cera y lanolina que son ingredientes súper grasos. Como digo lo hace una crema súper untuosa», ha relatado.

Y es que no todas las pieles toleran igual una textura tan pesada. Una cosa es usar una crema untuosa en zonas del cuerpo más gruesas o resecas, y otra aplicarla como hidratante facial habitual.

Eso hace que la dermatóloga tenga una opinión bastante dura sobre la crema Nivea: «Yo en el rostro nunca me la aplicaría, menos en el contorno de los ojos. Lo basaría en los codos, las rodillas y los pies. Que para eso, seguramente, valga bastante».

Cómo saber qué ingredientes lleva una crema cosmética

Esa es la conclusión a la que ha llegado Rodero tras analizar la fórmula completa. «Lo primero que vamos a analizar es el INCI que me ha costado encontrarlo porque en la página web de Nivea no está», ha afirmado.

Según la dermatóloga, a nivel comercial «solamente nombran algunos ingredientes que les interesan a ellos pero no el global de la fórmula y lo que le da la textura fina».

Pero en el INCI está el listado de ingredientes al completo. Rodero lo ha explicado: «Una cosa es que nosotros valoremos los ingredientes que están en la fórmula y que están ordenados de mayor o menos cantidad; y otra cosa es que sepamos realmente el porcentaje de cada uno de ellos, que eso no lo vamos a saber porque es como secreto».

Cuál es la alternativa de la dermatóloga Helena Rodero a la crema azul de Nivea

Según la dermatóloga, que Nivea incluya tantos perfumes y moléculas aromáticas no es un punto realmente positivo, aunque al usuario final le atraiga más.

Lo ha explicado de la siguiente manera: «Antes que ponerme Nivea, que lleva mogollón de moléculas aromáticas tipo perfume que pueden dar problemas en la piel, pues cojo y me pongo una vaselina sin perfume».

«Me va a hacer una acción similar, va a ser más barata y no me va a dar ningún problema con la piel, como podría ser una intolerancia, una alergia o algo de eso», ha razonado.