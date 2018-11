Cuál es la importancia de establecer y mantener los horarios de las comidas

Seguir una rutina y mantener los horarios en las comidas es importante para establecer unos hábitos saludables. De hecho, en verano, cuando nos descontrolamos, comemos a cualquier hora, la barriga se nos llena, no hacemos bien las digestiones, y ganamos peso.

Si no hacemos una buena planificación en nuestras comidas, ingeriremos alimentos ricos en grasa y azúcares, y nuestra salud se verá resentida.

Por qué es importante establecer horarios en las comidas

Mejora de la gestión. Cuando hacemos una planificación de cuándo comer y, siempre a la misma hora, no nos llenamos más de lo normal. Como consecuencia, nuestro organismo se regula y podemos hacer las digestiones correctamente.

Ayuda a bajar peso. Los nutricionistas recomiendan mantener siempre un mismo horario para las comidas, porque es prácticamente el 80% del éxito de los tratamientos para bajar de peso. Se establece que se coma unas 4-5 veces al día y que entre una comida y otra no pasen más de 4 horas. Ello contribuye a que no tengamos ganas de picar y comer, entonces, todo lo que nos antoje, que no suele ser demasiado saludable.

Menores problemas cardiovasculares. Como consecuencia de comer adecuadamente, se reducen de forma notable los problemas relacionados con el corazón que podemos desarrollar. Un horario en las comidas ayuda a estar más sanos por fuera y por dentro.

Saciar el hambre. Un control en el horario de las comidas permite saciar el hambre. Si un día comemos mucho, pero al siguiente nos saltamos el almuerzo, entonces tendremos mucha hambre por la noche porque no habremos saciado correctamente el hambre. Esto provoca que nuestro organismo esté totalmente descontrolado.

Bajamos el colesterol. Con una alimentación equilibrada, gracias a la ayuda del mantenimiento de comer siempre a la misma hora, también reducimos el colesterol bajo en el caso de que tengamos o bien lo prevenimos.

Menor riesgo de sufrir diabetes. Diversos estudios han puesto de manifiesto que la secreción de insulina por parte del páncreas no es la misma por la mañana y por la noche, y que la sensibilidad de nuestras células y tejidos a la acción de la insulina varía a lo largo del día. Mantener una rutina es favorable para regular el azúcar en la sangre.

Mejoramos nuestro humor. Cuando llevamos un ritmo descontrolado de comidas generamos estrés y estamos de peor humor.