La receta perfecta para tu batido post entrenamiento

Después de una intensa rutina de ejercicios, el siguiente objetivo es conseguir una recuperación física rápida y eficaz. Para ello, debemos aprovechar la famosa ventana anabólica, es decir, ese momento en el cuál nuestro cuerpo está mejor preparado para absorber todos los nutrientes que le podamos ofrecer a través de la alimentación. Así evitaremos una rebaja en el nivel de proteínas, responsables de la formación de los músculos.

Bajo esta premisa, el mejor aliado es un delicioso batido post entrenamiento. Sus ingredientes dependen de la actividad física del individuo, su propósito, la edad o el nivel de masa muscular. Eso sí, todos ellos tienen una meta en común, reponer las reservas energéticas.

Ingredientes y complementos recomendados

Entre los alimentos que suelen formar parte del batido post entrenamiento perfecto destacan la leche desnatada, la miel, la avena, los dátiles, el queso fresco, el yogurt desnatado o frutas como el plátano, el melón y la naranja. Como alternativa, también puedes recurrir a una barrita de proteínas, preferiblemente alta en carbohidratos saludables.

Además, a pesar de lo que muchos piensan, no es necesario que el batido incluya cantidades ingentes de proteínas, pues el organismo no será capaz de digerirlas. Los expertos recomiendan combinarlas con suplementos probióticos. Tampoco puede faltar la dosis adecuada de glutamina y creatina, que mejora el volumen celular y restablece el metabolismo de la fibra muscular. Y por último, y no menos importante, recurre también a la dextrosa, que abastece mucho más rápido los nutrientes de las células musculares.

¿Qué batido post entrenamiento va mejor contigo?

Como hemos visto anteriormente, los ingredientes del batido dependerán del objetivo marcado por el deportista. Por ejemplo, si tu rutina de entrenamiento es anaeróbica, tu cuerpo necesitará una mayor cantidad de carbohidratos. En cambio, si lo que buscas es mejorar la resistencia, el nivel de hidratos de carbono debe ser mucho menor.

Los amantes del running deberán optar por un batido rico en glucógeno, pues las reservas de su organismo se habrán agotado durante la carrera. No obstante, si el propósito es únicamente la recuperación, la bebida deberá incluir tres cuartas partes de hidratos y una de proteínas.