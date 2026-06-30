Qué significa el proverbio bíblico «si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta»

Hay mandatos bíblicos que se quedan en el terreno de lo abstracto y otros que son tan concretos que casi incomodan. «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber» pertenece claramente al segundo grupo. No habla de perdonar en términos generales ni de amar de forma genérica. Habla de comida y de agua, de gestos físicos y cotidianos, dirigidos precisamente a la persona de la que menos se esperaría: el enemigo.

El hecho de que este texto aparezca primero en el libro de Proverbios y siglos después vuelva a citarse en una carta del Nuevo Testamento no es casual. Cuando Pablo escribe a la comunidad cristiana de Roma en el siglo I, está construyendo un argumento completo sobre cómo responder al mal: no con venganza, sino con una generosidad activa capaz de desactivar el conflicto desde dentro. Para reforzar esa idea, recurre a una sabiduría que sus lectores judíos ya conocían bien, atribuida tradicionalmente al rey Salomón.

La frase tiene una estructura en dos tiempos que conviene desentrañar con calma. La primera parte es la instrucción: alimentar y dar de beber a quien nos ha hecho daño. La segunda explica el porqué, y ahí es donde el texto se vuelve más interesante de lo que parece a primera vista. No se trata de un acto de bondad ingenua ni de resignación pasiva ante el daño recibido. El propósito declarado es que el enemigo «se avergüence de su conducta». Es decir, la generosidad tiene aquí una función transformadora: busca que la otra persona, al recibir un trato que no merecía según su propia lógica de enfrentamiento, se vea obligada a confrontar su propia actitud.

Algunas traducciones antiguas del proverbio original expresan esta idea de manera todavía más gráfica, hablando de «amontonar carbones encendidos» sobre la cabeza del enemigo. La imagen, lejos de ser una amenaza, describe el efecto de la vergüenza que produce recibir bondad donde se esperaba hostilidad. No es un fuego que destruye, sino uno que quema por dentro la propia conciencia de quien actuó mal, empujándole hacia el arrepentimiento.

Esta enseñanza conecta directamente con uno de los principios más característicos del pensamiento cristiano: la idea de romper el ciclo de la violencia mediante una respuesta que no sigue su misma lógica. Pablo lo resume justo después de citar el proverbio, en el versículo siguiente de su carta: no dejarse vencer por el mal, sino vencer el mal haciendo el bien. La devolución automática de agravio por agravio perpetúa el conflicto indefinidamente. La generosidad inesperada, en cambio, introduce una variable que el otro no sabe cómo gestionar.

Conviene aclarar, además, que este principio no equivale a tolerar el abuso ni a permanecer de forma pasiva en una situación de daño continuado. Los comentaristas bíblicos suelen señalar que el texto no obliga a nadie a exponerse de nuevo a quien le hace daño de forma sistemática, sino que plantea una actitud de fondo: la negativa a alimentar el odio con más odio, incluso cuando se han tomado las medidas necesarias para protegerse.

Resulta llamativo que un texto de hace casi tres mil años siga teniendo tanta vigencia práctica. En un momento en el que la confrontación y la respuesta inmediata parecen ser la norma social, este proverbio propone exactamente lo contrario: una estrategia paciente, deliberada y, sobre todo, profundamente incómoda de poner en práctica. Quizás por eso sigue citándose tanto. No porque sea fácil de cumplir, sino precisamente porque no lo es.