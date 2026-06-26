Credo: qué es, significado y texto completo de la profesión de fe cristiana

El Credo ocupa un lugar muy especial dentro del cristianismo. Para millones de creyentes no es mera oración de misa, sino una declaración pública de en lo que creen y una manera de expresar su fe con palabras que permanecen casi sin cambios desde hace siglos.

Normalmente, lo verificamos los domingos en las iglesias, también en celebraciones tan importantes como el bautismo. Muchas personas lo conocen de memoria desde pequeños, pero no siempre se han tomado la molestia de pensar en el sentido de cada una de sus frases. E insisto en que este texto tiene detrás una larga historia y una clara intencionalidad: resumir los principios básicos de la fe cristiana dentro de una fórmula común a todos los creyentes.

¿Qué es el Credo?

La palabra Credo proviene del latín y quiere decir, de hecho, «creo». Lo de que la oración comenzara así no es una casualidad, pues desde la primera palabra ya queda claro su objetivo: expresar una convicción personal y colectiva sobre las verdades fundamentales del cristianismo.

El Credo es mucho más que una simple oración; funciona como profesión de fe. Es la síntesis de aquellas creencias que la Iglesia considera fundamentales y que se han transmitido de padres a hijos desde los primeros siglos.

¿Qué significa la profesión de fe cristiana?

EL objetivo del Credo es resumir la base de fe cristiana. Se empieza declarando que hay un solo Dios, para después centrarse en Jesucristo, su muerte y resurrección. También se aborda la acción del Espíritu Santo sobre los fieles. Luego se pasa la declarar la existencia de una Iglesia una, santa, católica y apostólica, así como el perdón de los pecados con el bautismo.

Texto completo del Credo Niceno-Constantinopolitano

Este es el texto completo del Credo que la Iglesia católica proclama habitualmente durante la celebración de la Eucaristía:

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre; por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

¿Cuándo se reza el Credo?

Lo escuchamos en la misa y en la liturgia. Pero su presencia no se limita a la Eucaristía. Durante el bautismo también tiene un papel protagonista. Antes de administrar el sacramento, se realiza la profesión de fe, bien por parte del propio bautizando cuando es adulto o, en el caso de los niños, por sus padres y padrinos.

Hay quienes incorporan el Credo a su oración diaria. Esas personas encuentran en esta oración el alivio o consuelo que necesitan para sus problemas, enfermedades de familiares, pruebas a superar, etc.

¿Por qué sigue siendo importante el Credo?

Pocas oraciones han conservado tanta relevancia a lo largo de los siglos como el Credo. Su permanencia no responde únicamente a la tradición. Sigue siendo el texto que mejor resume las convicciones fundamentales del cristianismo y el que permite a los creyentes expresar una fe compartida con millones de personas en todo el mundo.

Su valor va más allá de la liturgia. Para muchos que se consideran cristianos algo que es identidad, una manera de recordar aquello en lo que creen, la raíz sobre la cual construyen su vida espiritual. Es más, quienes lo recitan con cierta frecuencia se percatan, con el tiempo, de nuevos matices en unas frases que llevan escuchando desde hace bastantes años.

Quizá eso es algo de lo que explique que el Credo haya atravesado tantos siglos sin perder su significado. Un texto que no procura ser un tratado de teología, ni bien una explicación pormenorizada de todos los dogmas. Su fuerza está, precisamente, en condensar en pocas palabras el núcleo de una fe que continúa viva en la Iglesia desde sus mismos inicios.