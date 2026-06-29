Ángelus: qué es, cuándo se reza y texto completo de la oración

Hay oraciones que atraviesan los siglos casi intactas. Cambian las costumbres, la forma de vivir e incluso la manera de entender el mundo, pero algunas permanecen. El Ángelus es una de ellas. Desde hace generaciones forma parte de la vida espiritual de millones de cristianos y, pese a su sencillez, continúa ocupando un lugar muy especial dentro de la tradición católica.

Se trata de una oración mariana que invita a hacer un alto en la actividad durante unos minutos para recordar la Anunciación. Aquella encerrada en la Anunciación ¿recuerdan las palabras del evangelista san Lucas?

Cuando el arcángel Gabriel se dirigió a la Virgen María y le anunció que sería la madre de Jesús. Un episodio que, aunque parece breve, constituye uno de los cimientos de la fe cristiana, tal que el Ángelus recuerda justo eso cada vez que se dice.

Muchos son los que vinculan esta oración con la imagen del Papa asomándose desde una ventana del Palacio Apostólico todos los domingos, para dirigir el rezo con millas de fieles amontonados en la plaza San Pedro. Sin embargo, esta tradición es una mera expresión moderna de una práctica de mucho más tiempo atrás.

Durante siglos eran las campanas de las iglesias las que daban la señal de hacer un alto. En pequeños pueblos, por ejemplo, el sonido del Ángelus era casi parte del paisaje cotidiano y servía como un reloj para quienes trabajaban en el campo o desarrollaban su jornada lejos de casa..

¿Qué es el Ángelus?

Es una oración muy tradicional en la Iglesia que recuerda el misterio de la Encarnación, cuando Dios se hizo hombre en su hijo Jesucristo. Esta palabra proviene de las primeras palabras del texto en latín: Angelus Domini nuntiavit Mariae, que significan «El ángel del Señor anunció a María».

La estructura de esta oración es sencilla y precisamente ahí reside parte de su fuerza. La componen tres breves versículos inspirados en el relato evangélico. Después de cada uno se reza un Ave María y, al finalizar, se añade una oración conclusiva que recuerda la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo.

¿Cuándo se reza el Ángelus?

La tradición católica fija tres momentos concretos para rezar el Ángelus: al amanecer, al mediodía y al atardecer. Son tres pausas repartidas a lo largo de la jornada que simbolizan la intención de mantener presente a Dios en la vida cotidiana.

Con el paso del tiempo, el rezo del mediodía ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en el más conocido. Si oímos escuchar sobre rezar el Ángelus, pensaremos en las doce del mediodía, pero hay otros momentos.

El Papa mantiene esta tradición cada domingo y también en determinadas solemnidades. Antes del rezo suele compartir una reflexión sobre el Evangelio del día. Se trata de una cita seguida en todo el mundo.

¿Por qué tiene tanta importancia para los católicos?

Para la fe cristiana, la Encarnación marca un antes y un después. El anuncio del ángel Gabriel a María es el comienzo del plan de salvación y el instante en que Dios entra de una forma completamente nueva en la historia de la humanidad.

Hay que recordar que es una oración sencilla para cualquier persona, muy accesible.

Texto completo del Ángelus

V. El Ángel del Señor anunció a María.

R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

Dios te salve, María, llena eres de gracia… (Ave María)

V. He aquí la esclava del Señor.

R. Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María, llena eres de gracia… (Ave María)

V. Y el Verbo se hizo carne.

R. Y habitó entre nosotros.

Dios te salve, María, llena eres de gracia… (Ave María)

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.

Oración final

Te rogamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones para que, quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Una tradición que ha llegado hasta nuestros días

El Ángelus continúa presente en las parroquias, los monasterios, los colegios religiosos y en muchos hogares donde se practica cada día. En algunos lugares aún resuenan las campanas que indican que es la hora del Ángelus. Es una imagen que mantiene cierto aire de época, pero que en muchas personas genera curiosamente un sentimiento de continuidad con una verja muy antigua.

A la vez, esta oración ha encontrado su espacio en los medios de comunicación y en la tecnología, ya que la televisión, la radio y la informática permiten seguir cómo se reza el Ángelus con el Papa desde cualquier lugar del mundo. Gracias a ello, quien nunca ha estado en el Vaticano puede hacerlo o simplemente conocer el significado de la tradición.