Zidane: “No estoy preocupado, recortaremos distancias con el Barça seguro”

No estaba contento Zidane tras el empate del Real Madrid frente al Atlético en el derbi madrileño (0-0). El entrenador francés cree que el conjunto merengue mereció llevarse los tres puntos del Wanda Metropolitano, pero de nuevo la falta de acierto privó al equipo de una victoria: “Hoy merecíamos un poco más, hicimos un muy buen partido. Los puntos están ahí, esto es muy largo. Nos ha faltado el gol, pero no pasa nada, llegará seguro. Después de este esfuerzo es difícil irte sin marcar, lo siento sobre todo por los chicos. No tengo nada que reprochar a mis jugadores. No se ha podido, pero hicimos un gran partido. Estamos en el buen camino, hay que tener paciencia”.

“Pero no estoy preocupado. Siempre digo lo mismo, pero esto va a cambiar seguro. Los diez puntos son remontables. El Barça seguro que perderá puntos y nosotros tenemos que estar ahí. Quedan muchos partidos y muchos puntos en juego. Debemos seguir con nuestro trabajo y con lo que estamos haciendo últimamente, aunque claro que diez puntos son muchos. Seguro que acortaremos distancias”, insistió Zidane.

En cuanto a la falta de gol, el galo reconoce que es un problema, pero está convencido de que la mala racha se cortará: “Esto es fútbol, hay momentos en los que la pelota no quiere entrar. Lo bueno de esta noche es que jugamos muy bien. Pero es verdad que nos falta el gol, pero llegará. Hay que ser positivos y nosotros lo somos. ¿Ansiedad por no marcar? No podemos estar contentos cuando tenemos ocasiones y no marcamos. Cambiará.

Mi sensación no es que perdemos la Liga. Esto es fútbol y las cosas cambian rápido. Hay que pelear hasta el final”.

“Hoy sólo nos faltó el gol, contra el Tottenham o el Girona no. Hicimos un buen juego todo el partido, hay jugadores que han subido el nivel y se nota enseguida”, añadió Zidane, que cree que el Real Madrid hizo un partido muy completo en el Wanda Metropolitano. El resultado pudo ser diferente si Fernández Borbalán hubiera señalado alguno de los penaltis cometidos por el Atlético, pero Zidane no habló sobre el colegiado: “No lo vi y no voy a comentar. El árbitro ha hecho su trabajo y ya está”.