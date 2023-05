El programa de Javier Cárdenas de hoy podríamos titularlo «consejos doy, que para mi no tengo», eso es lo que hace Pedro Sánchez y su Gobierno podemita con la Ley de Transparencia. Mientras el Gobierno Frankenstein, exige transparencia a la Casa Real, ellos no se aplican el cuento. El sueldo de Sánchez es de 86.542 euros brutos anuales, pero sus ingresos presuntamente son mayores, por eso no quiere hacer público lo que por ley debe, que todos los españoles sepamos cuales son los ingresos totales que tiene el presidente del gobierno de nuestro país, al cual todos pagamos y mantenemos, como empleado nuestro que es y además de que ingresos, de que cantidad hablamos, un derecho que nos pertenece saber y que se saltan con total impunidad. No hace público nada, ni su nómina, ni qué ingresos extra tiene, ni siquiera dice qué gastos supone para el erario su residencia en el Palacio de la Moncloa. La sospecha de que presuntamente cobra dinero también, de cuando fue diputado por Madrid tiene mucha fuerza, lo que de ser así, se acercaría a un salario de cinco ceros con tranquilidad. Y todo ello sabiendo que no paga vivienda, suministros, desplazamientos, dietas, una parte de los cuales estarían además exentos de tributación fiscal. Increíble.