Javier Cárdenas te habla hoy de Manuel Valls. «Me llama un día un buen amigo que tenemos en común, Félix Revuelta que es dueño de Naturhouse y me dice que le gustaría invitarme a su hotel en Marbella para presentarme a Manuel Valls, que se presenta a la Alcaldía de Barcelona con Ciudadanos, cuando Ada Colau ya había destrozado Barcelona».

«Y sí, fui a pasar el fin de semana, pero le dije a Félix que el hotel me lo pagaba yo en Marbella, porque no quería estar en el mismo que Manuel Valls, porque así evito estar el fin de semana entero con alguien que a lo mejor no haces migas. Y así fue; me cita por la mañana Félix Revuelta para desayunar con él y Manuel Valls, que se presenta un poco tarde porque venía del gimnasio, y empezamos hablar», recuerda Cárdenas.

«Félix interviene y le dice a Valls que hago un programa de lo más escuchado de España, que siempre he abogado por la unidad de España en Cataluña, y Valls dice que se lo ha dicho todo el mundo. Entonces empezamos a charlar sobre el proyecto que tenía Manuel Valls y resulta no había proyecto que yo viera; le hacía una serie de preguntas y se iba por las ramas, y hubo un momento que le dije que yo había venido desde Barcelona a pasar el fin de semana para conocerle, sobre todo por mi amistad con Félix, y no concretaba nada, no tenía proyecto. Acabé y le dije a Félix que lo sentía pero que no me daba ninguna confianza este hombre», concluye.