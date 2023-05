Javier Cárdenas explica en su programa Levántate OK las declaraciones del portavoz del Gobierno marroquí en referencia a los casos de fraude electoral, que han sacudido al PSOE en los últimos días. En este sentido, ha salido diciendo que no tienen nada que ver y niega cualquier injerencia en asuntos internos españoles: «El Gobierno de Marruecos no puede interferir».

Además, ha aprovechado para poner en valor la buena relación actual con España e incidir en la «plena soberanía» española. La Policía, por el contrario, sospecha que el Gobierno de Marruecos pagó dos millones de euros para la compra de votos en Melilla, mediante el método hawala, un sistema de transferencia informal que permite mover millones de cualquier divisa sin que se sepa su origen.

En esta investigación participa la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que aseguran que no es la primera vez que se usa el método hawala, ya que organizaciones criminales usan también este método para blanquear dinero.

¿Qué es el método hawala? Es una red informal de pagos que mueve millones de dólares al año fuera del alcance de Gobiernos y organismos internacionales. Creada por los musulmanes hace siglos y basada en la reputación y la confianza entre clientes e intermediarios, es clave para envíos de remesas y en países en crisis, pero el anonimato que ofrece también lo aprovechan grupos terroristas y del crimen organizado.

Una red informal de intercambio de dinero que hoy sigue operando en la sombra se adelantó más de mil años al sistema financiero internacional. La hawala surgió en el siglo VIII en comunidades musulmanas del sur de Asia como un sistema para saldar cuentas entre familiares y amigos. Los préstamos podían ser devueltos a medio o largo plazo, en efectivo o mediante favores, más parecido al trueque que a la banca formal. Su raíz lingüística significa intercambio o transformación en árabe, y penetró al hindi y al urdu con el significado de confianza. Incluso se cree que la palabra aval en español puede compartir raíz con hawala.