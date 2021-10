Levántate OK con Cárdenas ha hecho hoy hincapié en la declaración como imputada ante el juez de la ex ministra Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien se ha acogido a la Ley de Secretos Oficiales para no declarar en varias preguntas en la causa del caso Ghali; sólo ha respondido a las preguntas del juez, al Ministerio Fiscal y a su defensa de la Abogacía del Estado.

Ella ha asegurado a la salida de su declaración que la llegada de Ghali «se hizo, desde mi punto de vista, de acuerdo con la ley, y espero que el juez lo ve igual».

Cárdenas ha dudado de su versión y le ha lanzado que «usted está mintiendo una vez más, está engañando a la opinión pública y lo peor de todo es lo hace sabiendo que está mintiendo ante un juez, que eso es un delito muy grave».

«Usted está esperando como una loca que el juez sea de los suyos, que por eso se quieren repartir el Consejo General del Poder Judicial, y que diga que fue conforme a la ley». Cárdenas ha argumentado que «si la entrada de Ghali hubiese sido conforme a la ley, Sánchez no hubiera tenido reparos en contestar a Casado si él era el señor X».

Sobre la decisión italiana de suspender la extradición de Carles Puigdemont, Luis Balcarce ha destacado que «la juez ha tomado una decisión muy conservadora, muy similar a la que tomó Alemania cuando le detuvo». «La juez está esperando a ver qué resuelve el tribunal europeo», ha añadido Balcarce.