Levántate OK con Javier Cárdenas comienza este martes alucinando por la nueva decisión de los sindicatos CCOO y UGT de no publicar sus sueltos. En este sentido, ha dicho que en vez de trasparencia cada vez hay más opacidad cuando obtienen ayudas del Estado. Cárdenas ha denominado esta actitud como «asquerosa». Y, continúa, desgranando el periplo de ayudas que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, otorga a dedo acusándolo de subvencionar desde el «negocio de sus papás y no pasa nada cuando esto en cualquier país del mundo es tráfico de influencias y prevaricación», hasta el vídeo sobre su vida. Este riego de millones, también asegura, «alcanza al propio PSOE, al que le ha dado así, sin más, un millón de euros».

Cárdenas ha ido más allá en el programa de hoy, cuando ha señalado que el propio Felipe González cobra de «infinidad de empresas. A pesar de lo que haga, tengo que decir que me cae bien, pero tuvo las narices de decir que se aburría siendo consejero de una compañía de la que cobraba 150.000 euros». Música y chistes de los oyentes, como cada día, completan el morning show más escuchado del momento.