Hoy en el programa de Javier Cárdenas podrás escuchar cómo el que fuera número siete en la lista de Vox para las próximas elecciones municipales en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Manuel Torres, ha dejado el que era su partido para pasarse al PSOE y pedir el voto para el alcalde de esa localidad, que también es del PSOE. El propio Manuel Torres ha dicho: «A pesar de que he sido militante de Vox, en Chiclana y pensando en lo mejor para Chiclana y en su futuro, hay que contar y hay que apoyar a José María Román». La pregunta es: ¿lo mejor para Chiclana o lo mejor para ti?.

Manuel Torres también declaró: «Cuando comencé en política municipal lo hice pensando en aportar lo mejor que puede haber en Chiclana y una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, veo a las personas que integran esta candidatura y he pedido mi baja en el partido, he presentado formalmente la renuncia ante el juzgado para no estar dentro de esa candidatura y que me quiten como posible candidato electo del partido Vox». Así es como se ha justificado. Desde Vox Chiclana se muestran sorprendidos por esta decisión y lo asocian, como el mismo Manolo Torres reconoce, al número que asignaron en la lista.»Alguien que estaba en la lista de Vox y ahora vota al PSOE no tiene principios firmes», ha criticado el candidato a la Alcaldía de la formación de Abascal, Manuel Vela. Y es que no es para menos, un movimiento extraño, porque como son tan parecidos…