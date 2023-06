«Van a la desesperada, el Gobierno está presionando a todas las televisiones para que emitan la doduserie de Pedro Sánchez antes de las elecciones, que, digo yo, que lo hagan en televisión española ya directamente que para eso es suya, aunque dice Pablito Iglesias que no, que pertenece a la derecha ahora, claro, claro, en tu cabeza. Además tiene dos opciones, televisión española o que hablen con Ferreras que lo emitirá en bucle», dice Javier Cárdenas.

Moncloa está presionando para que alguna cadena de televisión, emita la serie de Pedro Sánchez antes del 23 de julio, con esto buscan la reacción y el golpe electoral que podría significar ver a Sánchez en la cumbre de la OTAN, verlo paseando con Biden, verlo en Ucrania.. Ponen la excusa que claro, como a partir del 23 de julio no se sabe si mantendrá la presidencia en Moncloa, la serie quedará caduca si se emite posteriormente.

La presión continúa, aunque a estas horas no hay ninguna cadena de televisión que haya dicho que la compra, saben que hacerlo se significaría con los telespectadores y le marcaría por tiempo. Las cuatro estaciones, la vida de Sánchez en Moncloa, una mini serie que costó mucho hacer, que provocó mil reuniones con Félix Bolaños, aún a día de hoy hay partes de la serie que ellos pidieron que no salieran y otras que se ampliaran, pero por ahora no tiene quien la quiera emitir. «Lo que nos han comentado es que es ridículo verlo, haciendo de actor y de guapo por la vida», dice Cárdenas.