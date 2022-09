El Real Madrid va a impedir que España pase de cuartos en el Mundial de Qatar, y todo, por una cuestión de estadísticas. Estamos hablando que desde los orígenes, no ha habido ni un sólo año en el que España pasara de cuartos si el Real Madrid ganaba la Champions.

En el año 1998 , cuando el Real Madrid ganó la séptima copa de Europa, España no fue capaz de pasar de cuartos de final en el Mundial de Francia. Cuando el Real Madrid ganó la octava Champions, España no pasó de cuartos de final en la Eurocopa en Bélgica. En el año 2004, en Portugal fracasamos de nuevo. Cuando el Real Madrid ganó la Novena Champions, España no pasó de cuartos en Japón. En el año 2014 el Real Madrid volvió a ganar la Champions y España cayó en la fase de grupos de Brasil. En el año 2016, con Zidane en el banquillo del Real Madrid, ganaron la undécima Champions y España cayó en octavos de final de la Eurocopa de Francia. En el año 2018, el Real Madrid volvió a ganar la Champions y España, más de lo mismo. Una estadística que se repite año tras año.

Además, te contamos la curiosa maldición gitana que le hicieron a un equipo de fútbol Inglés y como el entrenador contrarrestó esa maldición orinando en las cuatro esquinas del campo de fútbol y delante de todos los aficionados. Así terminó con una maldición que estaba afectando al equipo.