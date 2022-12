Hoy Javier Cárdenas se pregunta en Levántate OK dónde está la democracia en España. «Llevo tiempo diciendo esto y me reitero una vez más, en España no existe la democracia, porque si democracia es poner un papel en una urna y que a partir de ahí, un solo personaje, en este caso Pedro Sánchez, decida por 47 millones de personas todo, no es democracia», destaca el periodista en su programa de este jueves.

«El tiempo me está dando la razón, a excepción de cuatro lameculos de turno y cuatro más que van de exquisitos. Te lo explico rápidamente, ¿es democracia que 47 millones de españoles dependamos de la decisión de Pedro Sánchez y cinco personas de Esquerra Republicana? Digo cinco siendo generoso porque estamos hablando de Junqueras, Rufianito y dos más», agrega Javier Cárdenas.

Asimismo, se pregunta si «es normal que estemos en manos de gente con esa catadura moral, como han demostrado tanto Junqueras como Rufianito y compañía. ¿Es democracia que España dependa de la decisión de Pedro Sánchez, de un único tío y cuatro más de un partido político que quiere romper con España y le desea lo peor a España porque no quieren formar parte de ella? ¿Eso es democracia?», insiste en Levántate OK.

«¿Por qué es tan difícil que esto lo digan los periodistas? Que digan a voz en grito que hay que reformar urgentemente la forma en la que rigen los destinos de este país. Pero han engañado muy bien y da igual que sea este presidente que otro. ¿Crees que es normal que no haya mecanismos políticos para evitar que un tío que pueda estar mal de la cabeza no lleve a toda una nación al desastre?», sentencia.