Atentos a lo que nos dijo ‘Flako’, autor de siete atracos a bancos

Javier Cárdenas te presenta la entrevista que le hemos hecho al Flako, un hombre que fue juzgado por siete atracos, aunque condenado en firme tan solo por dos. Pasó a ser conocido como el Robin Hood de Vallecas y, tras cumplir su condena, protagonizó un documental de Netflix: Apuntes para una película de atracos (2018). La Policía lo pilló cuando estaba en mitad de un butrón intentando meterse dentro de un banco.

Flako se dedicó durante muchos años a aprender a moverse como un fantasma en las cloacas de Madrid, desde donde excavaba butrones para atracar bancos. Todo el mundo tiene una maldición: a Flako lo detuvieron el mismo día que nació su hijo. En la cárcel escribió con rabia la historia de su vida: su infancia, los recuerdos de su padre -también atracador de bancos-, el aprendizaje del oficio de butronero, los días de gloria, el miedo y la derrota. Todo el mundo tiene una segunda oportunidad. La de Flako es la literatura y el cine.

La película Apuntes para una película de atracos narra la historia del Robin Hood de Vallecas, líder la banda del Rayo, una temida banda de butroneros de Madrid. El grupo fue desarticulado en 2013 tras robar siete bancos en la capital y huyendo por túneles, aprovechando su casi milimétrico conocimiento de los 4.500 kilómetros de galerías subterráneas de la ciudad.

En nuestro programa de tv nos explica por qué lleva máscara en las entrevistas, cómo devolvió el dinero robado y también nos habla sobre su libro titulado Esa maldita pared. También nos cuenta si la cárcel le reinsertó o no, entre muchas otras cosas. No te pierdas cada día el programa Levántate Ok TV y Podcast con Javier Cárdenas.