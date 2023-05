Hablamos en el programa de Javier Cárdenas de la ex concursante de OT Ana Guerra, criticada en las redes sociales y acusada de racismo, por la letra de su última canción, «un marroquí robó mi bolso y mientras lo metía en su mochila». El problema, como muchos de sus seguidores han destacado, ha sido el hecho de que recalque la nacionalidad de la persona. No son pocos los que han acusado a la actriz de racismo, pues, como así señalan, «especificar la nacionalidad lo único que hace es criminalizar».

Lo cierto es que, sobre todo en las redes sociales, les encanta la polémica sin razón, ya que ladrones los hay de todas las nacionalidades, pero cuando se dicen algunas está políticamente mal, es racista o cualquier otra tontería para los que tienen la piel fina y no atienden a los datos policiales. Independientemente de que la gran mayoría de delitos de robo están perpetrados por personas que no son de nacionalidad española, según los datos de la policía, el hecho de hacer que sea un pecado el decir la nacionalidad, lo único que se hace es nublar a la gente con los hechos, pero si se dice que es español no pasa nada, eso es cinismo e hipocresía.

Lo más triste de esto es que es la letra de una canción, sólo eso, y que además no ofende cuando los datos lo amparan. ¿Dónde está toda esta gente cuando canta las letras de raperos o cantantes con letras delincuenciales, maltratadoras y alentadoras al delito? Escondidos, eso no importa. El post lleva desde el sábado 27 de mayo, y a pesar de la gran cantidad de críticas que ha recibido, el texto no ha sido cambiado. Muchos pensaban que podría tratarse de una imagen trucada de la cantante, ya que no daban crédito a las palabras que habría escrito.