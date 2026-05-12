Parece ficción pero en este pueblo costero del País Vasco existe un búnker de la Guerra Civil con galerías subterráneas

El País Vasco cuenta con un buen número de pueblos que bien merecen una visita debido a su belleza, pero de forma especial destaca últimamente mucho en redes, la zona de Gorliz que si bien sorprende por sus caminos junto al mar y los acantilados de la costa, se ha hecho viral hace poco porque mantiene escondido uno de los restos militares más curiosos que quedan en Euskadi. Un búnker que desde fuera apenas llama la atención, ya que parece simplemente otra colina con vistas a la bahía de Plentzia. Pero cuando te acercas empiezan a aparecer túneles, entradas excavadas en hormigón y pasadizos que se meten literalmente bajo tierra.

El lugar se ha hecho bastante conocido en las redes debido a un vídeo publicado en TikTok por Jan Puertas, un joven que suele enseñar rutas y sitios poco habituales. En las imágenes se le ve entrando al antiguo búnker que se encuentra en Gorliz junto a varios amigos mientras recorren galerías subterráneas conectadas entre sí. El vídeo ya suma cientos de miles de visualizaciones y muchos usuarios reconocen en comentarios que no tenían ni idea de que existiera algo así en esa parte de la costa vasca. «Entras por un túnel y no paras de ver escaleras, habitaciones y galerías», comenta durante la grabación mientras enseña el interior del complejo y lo que más sorprende es precisamente eso: desde arriba cuesta imaginar que bajo el monte todavía quede una estructura tan grande escondida frente al mar.

El búnker oculto frente a la bahía de Plentzia en el País Vasco

Este enclave defensivo se encuentra en la costa de Gorliz, muy cerca de la bahía de Plentzia, en una zona desde la que se domina buena parte del litoral vizcaíno. La ubicación no era casual ya que desde allí podía controlarse visualmente la entrada marítima y vigilar cualquier posible movimiento de barcos en la costa.

En su vídeo viral, Puertas enseña cómo se accede al interior a través de uno de los túneles. Dentro aparecen galerías estrechas, habitaciones, escaleras y distintos corredores que comunican varios puestos defensivos construidos en diferentes niveles de la colina. El momento que más suele llamar la atención llega al salir nuevamente al exterior y encontrarse con el viejo cañón todavía instalado frente al mar. Aunque está oxidado por el paso del tiempo, sigue apuntando directamente hacia el horizonte.

«Imaginaos tener que estar manejando este cañón controlando a todos los barcos que venían por aquí», comenta el joven en el vídeo mientras muestra las enormes dimensiones de la estructura.

Por qué se construyó este complejo militar

Aunque muchas personas relacionan este tipo de construcciones con la propia Guerra Civil, en realidad el conjunto defensivo de Gorliz fue levantado después del conflicto, ya durante la década de los años 40. Tras la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial, el régimen franquista llegó a temer una posible intervención internacional contra España. Franco sospechaba que los países aliados pudieran intentar derrocar su gobierno y, ante esa posibilidad, ordenó reforzar distintos puntos estratégicos del litoral español.

Dentro de ese contexto nació esta línea defensiva situada en la costa vasca, aunque lo cierto es que el ataque que el franquismo temía nunca llegó a producirse, pero las construcciones quedaron como parte de esa red defensiva levantada durante la posguerra.

Galerías subterráneas y puestos de tiro

El conjunto estaba formado originalmente por varios puestos de tiro de hormigón distribuidos en distintos niveles de la colina. La mayoría estaban unidos mediante galerías subterráneas que permitían desplazarse entre unos y otros sin quedar expuestos desde el exterior. Precisamente esas galerías son hoy una de las partes más llamativas del lugar. Algunas siguen siendo transitables y conservan todavía buena parte de la estructura original, aunque el paso del tiempo y la humedad han deteriorado varias zonas.

De los tres cañones que llegó a tener este enclave defensivo únicamente se conserva uno en la actualidad. Aun así, el tamaño del complejo sigue sorprendiendo a quienes lo visitan, sobre todo porque desde fuera apenas se percibe la magnitud real de lo que hay bajo tierra. Muchos visitantes llegan atraídos por las vistas espectaculares de la costa, pero terminan encontrándose con una especie de escenario que parece sacado de una película bélica o de un videojuego ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

Un lugar cada vez más conocido en redes sociales

Aunque durante años este búnker pasó bastante desapercibido fuera del entorno local, las redes sociales han hecho que cada vez más personas descubran su existencia. Los vídeos como el publicado por este tiktoker mostrando las galerías, los túneles y el cañón frente al mar han despertado muchísima curiosidad, especialmente entre aficionados a la historia, la exploración y las rutas diferentes. Además, el entorno natural ayuda bastante a esa sensación de contraste. En pocos minutos se pasa de senderos junto al Cantábrico y paisajes verdes típicos del País Vasco a una construcción militar gris, escondida bajo tierra y cargada de historia.

Precisamente esa mezcla entre naturaleza, memoria histórica y aire casi cinematográfico es lo que ha convertido este rincón de Gorliz en uno de los lugares más curiosos de la costa vasca para quienes buscan planes distintos más allá de las rutas habituales.