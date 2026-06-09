El cielo se presenta hoy, 9 de junio de 2026, nuboso o cubierto en toda la provincia, con predominio de nubes bajas que irán disminuyendo por la tarde. Habrá brumas y nieblas dispersas en zonas altas durante la madrugada, además de lluvias débiles en el sur y chubascos en el norte. Las temperaturas descenderán y el viento se mantendrá flojo, especialmente en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielos nublados con posibles chubascos y claros

El cielo se despereza lentamente en Bilbao esta mañana, ofreciendo un manto gris cubierto de nubes que avisan de una jornada cargada de probabilidades de lluvia. Aunque el viento sopla suavemente del norte, las ráfagas máximas podrían hacer que los paraguas se conviertan en compañeros inseparables, especialmente antes del mediodía. La temperatura se mantiene fresca, alrededor de 15 grados y la sensación térmica será similar, acentuando un ambiente que puede sentirse un poco pesado por la elevada humedad.

Ya por la tarde, las nubes cederán un poco de protagonismo, brindando momentos de claridad, aunque la posibilidad de chubascos se desvanecerá a medida que avance el día. Con máximas que alcanzarán los 20 grados, la temperatura se hará más agradable, contrastando con la frescura de la mañana. El sol, tímido pero decidido, se asomará antes de despedirse a las 21:50, dejando atrás una jornada de contrastes y momentos de luz entre las nubes.

Cielo nublado con fuertes lluvias en Baracaldo

Las nubes grises cubren el cielo de Baracaldo, creando un ambiente de expectativa por lo que traerá el día. El viento, que sopla desde el norte, anuncia un amanecer fresco, aunque la sensación térmica se verá ajustada por el aumento de la humedad en el ambiente.

A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 95%, dejando claro que las precipitaciones serán la tónica predominante hasta el mediodía. Aunque las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados, la mezcla de lluvia intensa y rachas de viento que pueden llegar hasta los 30 km/h podrían hacer que la sensación térmica se sienta más baja. Mejor llevar paraguas y no olvidar abrigarse al salir.

Guecho: ambiente húmedo con mejoría por la tarde

Este miércoles en Guecho amanece con un cielo mayormente cubierto, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 90% durante la madrugada y hasta el mediodía, lo que sugiere un comienzo de jornada húmedo y pesado. Las temperaturas mínimas rondan los 15°C y, acompañado de una brisa suave del norte a tan solo 10 km/h, la sensación térmica será similar. A medida que avance el día, la lluvia dará paso a un poco más de claridad y aunque la temperatura máxima se situará en torno a los 18°C, la tarde se presentará más fresca con una sensación térmica que no superará los 18°C.

Al caer la noche, el cielo se despejará, llevando a una tarde tranquila con escasa probabilidad de lluvia. Con un 0% de chance de precipitación en las horas nocturnas y condiciones más agradables, la humedad bajará al 55%, ofreciendo un respiro. Hoy, disfrutarás de unas 15 horas y 20 minutos de luz natural, con la puesta del sol alrededor de las 21:51, permitiendo que el final del día sea una buena opción para dar un paseo al aire libre.

Santurce: cielos parcialmente nublados y agradables

El tiempo se presenta estable a lo largo de la mañana y la tarde, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 19 grados. Aunque hay posibilidad de algunas lloviznas suaves por la mañana, estas no serán significativas y el viento soplará de manera ligera, creando un ambiente fresco y agradable.

Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, ideal para dar un paseo o llevar a cabo las actividades diarias sin preocupaciones. Con temperaturas templadas y un cielo que se despejará hacia la tarde, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar la jornada.

Cielo cubierto y lluvias matutinas en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvias, creando un ambiente fresco con temperaturas alrededor de 14 grados. A medida que avance el día, la lluvia dará un respiro y la temperatura ascenderá, alcanzando un máximo de 20 grados por la tarde. Aunque la sensación térmica podría ser más agradable, es recomendable llevar un paraguas si planeas salir por la mañana. La tarde se mostrará más tranquila y sin lluvia, ideal para disfrutar del aire libre sin preocupaciones.