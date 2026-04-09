Hoy, 9 de abril de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta poco nuboso, con algunas nubes bajas que podrían asomarse en las zonas costeras al final del día. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros y el viento soplará de forma floja, tendiendo a norte en el interior y a oeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y los 24 grados, la jornada promete ser cálida y agradable. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo en un 90%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia, lo que permite que los bilbaínos se aventuren al aire libre sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el sol se mostrará en todo su esplendor, alcanzando su máxima a las 20:47, cuando la luz dorada se despida del día. Las temperaturas seguirán siendo agradables, con una sensación térmica que podría llegar a los 24 grados. A medida que caiga la noche, el cielo se tornará más fresco, pero sin sorpresas de precipitaciones. Así, la jornada se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre, bajo un cielo que promete ser generoso.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

A lo largo de la jornada, se espera un contraste notable entre la mañana y la tarde. Mientras que las temperaturas oscilarán entre los 11 y 22 grados, el viento alcanzará ráfagas de hasta 30 km/h, sumado a una humedad que podría resultar agobiante. Con la posibilidad de lluvias intensas, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inestable.

Guecho: día soleado y agradable en el aire

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:40. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 13°C, con una sensación térmica similar. La humedad relativa será del 70%, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más pesado, pero sin riesgo de lluvia, ya que la probabilidad es nula.

Por la tarde, el sol alcanzará su punto máximo, elevando la temperatura hasta los 19°C, aunque la sensación térmica podría llegar a ser un poco más cálida. El cielo seguirá despejado y el viento del norte soplará suavemente a 10 km/h, con ráfagas que no superarán los 5 km/h. Con una puesta de sol a las 20:47, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, prometiendo un día agradable y soleado.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin cambios relevantes.

Es un momento ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para una caminata o simplemente relajarse en un parque cercano.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente despejados y una temperatura fresca que ronda los 12 grados. El ambiente es agradable, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 24 grados por la tarde. La brisa suave del norte aportará frescura, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la noche.