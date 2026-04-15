Cielos nubosos y lluvias débiles dispersas marcarán el día en toda la provincia, con brumas y nieblas en las zonas altas del sur al caer la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el este, mientras que el viento soplará de forma suave y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos al caer la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una mezcla de nubes que se asoman tímidamente mientras la temperatura mínima ronda los 8 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente por la tarde, cuando el ambiente se tornará más pesado con una humedad que alcanzará el 90%. El viento soplará suavemente del sureste, apenas a 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo matutino sin demasiadas complicaciones.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 19 grados, pero la sensación térmica podría ser un poco más fresca. Las nubes se irán acumulando y es probable que la lluvia haga su aparición, especialmente al caer la noche. Con el sol ocultándose a las 20:53, la jornada se cerrará con un ambiente cargado, dejando a los bilbaínos con la sensación de que el tiempo ha sido un compañero cambiante, como un artista que juega con luces y sombras.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados y un cielo parcialmente cubierto, mientras el viento sopla suavemente desde el este. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 60% antes del mediodía y un 75% por la tarde-noche, lo que sugiere que los paraguas serán compañeros indispensables.

La tarde traerá un contraste notable, con un descenso térmico que hará que la sensación térmica se sienta aún más fría, llegando a los 8 grados. Las rachas de viento pueden alcanzar hasta 50 km/h, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que el día se sienta más incómodo. Es recomendable salir bien abrigado y no olvidar el paraguas, ya que las lluvias podrían ser intensas.

Guecho: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 10°C, que se sentirá algo más fresca debido a la alta humedad, alcanzando hasta un 90%. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 60%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado y la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 65%. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, aunque la sensación térmica podría ser similar. Con el sol saliendo a las 07:31 y poniéndose a las 20:53, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, pero el ambiente se sentirá pesado por la humedad.

Santurce: cielo nublado y posibilidad de lluvias

El tiempo se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 18 grados. A lo largo del día, existe la posibilidad de algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde-noche, pero el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas más cálidas puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar del entorno.

Cielo cubierto y probabilidad de lluvia en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigada, ya que la temperatura máxima alcanzará los 20 grados. La jornada promete ser variable, así que mantente preparado para cualquier cambio en el tiempo.