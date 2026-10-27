Hoy el cielo en toda la provincia de Bilbao se presentará mayormente nuboso, con brumas y nieblas en las zonas elevadas al final del día. Se esperan precipitaciones débiles que avanzarán de oeste a este, siendo más intensas en la montaña y menos probables en el sur. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, mientras que los vientos serán flojos. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con lluvia por la tarde

El cielo de Bilbao se presenta hoy como un lienzo gris encapotado, donde las nubes cargan con la promesa de una lluvia insistente que se espera irrumpe con fuerza en las horas de la tarde-noche. A primera hora, mientras el sol se despereza a las 07:40, la temperatura ronda los suaves 10 grados, aunque la sensación térmica puede hacer sentir un aire más fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, aportando un ambiente algo pesado a lo largo del día, a medida que las temperaturas van elevándose hasta alcanzar un máximo de 22 grados.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más amenazador, con una probabilidad de chubascos que se intensificará conforme avance la jornada. Mientras tanto, el viento soplará con tranquilidad, sin mayores sobresaltos. En este contexto, el sol, aunque tímido, buscará asomarse entre las nubes durante pocas horas, dejando a los bilbaínos con unas diez horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:10. Con todo, sería prudente tener a mano un paraguas, ya que las lluvias podrían ser generosas cuando la tarde esté en su apogeo.

Nubes y lluvias a la vista en Baracaldo

Las nubes se acumulan sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que podría sorprender a más de uno. La jornada comienza con temperaturas frescas que rondan los 11 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero la tranquilidad matutina pronto dará paso a un panorama más agitado, con fuertes lluvias que predominarán durante la tarde y noche.

La mañana se presenta templada, pero a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará hasta los 21 grados, contrastando con el descenso claro hacia la tarde, donde la lluvia será casi segura, con un 100% de probabilidad. Además, se espera una considerable humedad que podría hacer sentir el día más pesado. Es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un tiempo de cambios repentinos.

Guecho: nubes y lluvia al final del día

Esta jornada en Guecho despierta con un cielo cubierto, donde las nubes tienen protagonismo desde primera hora. A medida que avanza la mañana, la temperatura mínima se sitúa en 12°C y aunque la sensación térmica coincide, no se prevé lluvia antes del mediodía. Sin embargo, el ambiente se tornará pesado, con una humedad relativa que alcanzará el 100%. Por la tarde, el panorama cambia, ya que la probabilidad de lluvia se eleva al 100%, así que prepárense para un final de día húmedo y fresco, donde el termómetro llegará a marcar 21°C.

Con el viento soplando del sur a unos 5 km/h y ráfagas máximas de 3 km/h, la tarde-noche de Guecho promete ser un desafío para los que busquen disfrutar al aire libre. La puesta de sol se anticipa para las 18:10, lo que nos dejará unas 10 horas y 30 minutos de luz. Es fundamental estar preparados para la lluvia que se avecina, que puede acompañar la jornada, transformando nuestras actividades y planes.

Santurce: nubes matutinas y ambiente templado

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado en la mañana, donde se experimentará una temperatura mínima de 12 grados. A medida que avance el día, las nubes darán paso a un ambiente algo más templado, alcanzando los 21 grados en la tarde, aunque no se puede descartar algún chubasco ocasional.

Con el viento soplando suavemente, es un momento perfecto para disfrutar de un paseo por los parques locales o simplemente relajarse en una terraza. La atmósfera tranquila invita a disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el día sin preocupaciones.

Cielos cubiertos y lluvia cercana en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos cubiertos y temperaturas frescas, alrededor de 10 grados, creando un ambiente húmedo. A medida que avance el día, la situación se tornará adversa con alta probabilidad de lluvia por la tarde y noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados, pero la sensación térmica será similar. Con el tiempo inestable, es aconsejable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable para disfrutar de la jornada sin sorpresas.