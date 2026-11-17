Los incidentes registrados durante las últimas noches y las acusaciones por parte de la Policía de presuntos abusos de poder de Fernando Grande-Marlaska han provocado que los socios del Gobierno exijan la dimisión del ministro del Interior. David Gutiérrez, portavoz de la CEP, también pide su renuncia, aunque por otras razones distintas a las de los socios del Ejecutivo.

Gutiérrez arremetió contra Ione Belarra, a quien culpa de utilizar su puesto en el Congreso de los Diputados para señalar falsamente a sus compañeros del cuerpo: «Marlaska tiene que dimitir, pero no por lo que dice la señora Belarra. Me parece muy cobarde que utilice la sede parlamentaria para acusar falsamente a mis compañeros de un delito de agresión sexual. Es muy lista porque hacerlo en sede parlamentaria no tiene consecuencias jurídicas para esas declaraciones tan graves».

«Es el peor ministro de la democracia. No ha habido un ministro más indigno»

El portavoz de la CEP, que confesó que se encuentra suspendido de empleo y sueldo durante tres meses, fue particularmente crítico con el dirigente socialista por no estar presente en el funeral del policía fallecido hace una semana. «Es el peor ministro que hemos sufrido en la historia de la democracia. No ha habido un ministro más indigno. Hoy no ha asistido al funeral del compañero que falleció hace dos días y ha utilizado el día para poner la lupa sobre los compañeros que ayer sufrieron agresiones muy violentas», opinó sin tapujos.

Gutiérrez, muy preocupado por los avisos de bomba

En cuanto a los numerosos y recientes avisos de bomba en toda España, el policía afirmó que «la violencia está aumentando de una manera desmesurada. Han empezado a normalizarse los tiroteos y ahora los delincuentes comunes están usando explosivos caseros. Los policías estamos verdaderamente preocupados. Y, sin embargo, el Ministerio del Interior se preocupa de criminalizarnos y poner en duda nuestro trabajo en vez de atender y de tratar de frenar ese aumento de la violencia».

📺 JUPOL, HOY EN ESPEJO PÚBLICO. Participamos en el programa #EspejoPúblico de Antena 3 con Susanna Griso para desmontar las mentiras y los bulos difundidos sobre la huelga general del 11 de noviembre de 2026 (#HuelgaGeneral), defender la profesionalidad y las intervenciones de la Policía Nacional y exigir nuevamente la DIMISIÓN de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior. #MarlaskaDimisión #SomosProfesiónDeRiesgo — JUPOL (@JupolNacional) November 13, 2026

«Hay que entender que, cuando sucede un hecho como el que ha pasado esta semana, la gente esté asustada. No es normal que en un país civilizado haya mochilas en edificios residenciales que exploten en el portal y que maten a personas, a un perro e hieran a otras. La gente obviamente tiene miedo», añadió Gutiérrez.

«Marlaska debe dimitir»

El portavoz de la CEP concluyó su intervención haciendo una crítica a las formaciones políticas: «Se producen episodios de cierta psicosis social después de encontrar un artefacto que ha explotado y matado a alguien, pero también es cierto que hay algunos sectores institucionales y algunos grupos políticos que están hablando continuamente de violencia y no creemos que sea lo que necesitan los españoles. Lo que necesitan es tranquilidad, calma y saber que sus policías los van a proteger».