Belarra busca algún voto para Podemos proclamándose víctima de la «brutalidad policial» durante la huelga
La dirigente de Podemos fue identificada por un Policía Nacional en un piquete de la huelga
Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: último día de la precampaña electoral
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha dirigido este jueves un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en plena campaña electoral, a través del que pide amparo al considerarse «víctima y testigo» de «hostigamiento policial» tras el piquete de la huelga general en el que participó y tras el que un agente de la Policía Nacional le pidió identificarse.
«Hubo agresiones injustificadas e identificaciones arbitrarias», sostiene Belarra, quien en su intervención en la Diputación Permanente ha ampliado su discurso, incluyendo la petición al Gobierno de que destituya a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tras lo sucedido, así como su exclusión de las listas del PSOE para las elecciones generales.
«Cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas, personas que simplemente pasaban por la calle. Empujones a personas mayores, a niños, porrazos a personas indefensas que estaban ya en el suelo y gas pimienta, ministro, mucho gas pimienta», ha denunciado Belarra, en su versión de lo sucedido durante las manifestaciones y piquetes de la huelga general.
La dirigente podemita ha asegurado que ayer se impidió «el legítimo derecho a huelga», pero también «el trabajo de la prensa, con periodistas debidamente identificadas». Según Belarra, eso «tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial», y también «un objetivo, impedir el ejercicio del derecho a huelga». «Si se les había olvidado después de tantos años sin una huelga general en España, es un derecho constitucional», ha añadido la diputada, en la Diputación Permanente.
En el escrito remitido a Armengol, Ione Belarra ha seguido la misma línea y afirma que hubo episodios de «violencia policial» y «cargas y agresiones injustificadas» por parte de la Policía. Por ello, pide el amparo de la presidenta del Congreso como «garante» del «ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía» frente a la «intromisión» y la «obstaculización permanente» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
Exige la dimisión de Marlaska
Belarra ha aprovechado este jueves su intervención en la Diputación Permanente del Congreso para volver a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su exclusión de las listas del PSOE. Según la dirigente de Podemos, «los responsables de esta brutalidad policial» están en el Gobierno de coalición y «alguien tiene que asumir su responsabilidad» ante «la brutalidad policial» que se vio en la jornada de huelga.
La petición de Belarra se suma a las declaraciones de la cabeza de lista de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, quien ayer exigió la dimisión de Marlaska y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le deje fuera de las listas electorales de su partido. «Se pasan todo el día diciendo que va a venir la extrema derecha a quitarnos derechos, y cuando la gente sale a defender sus derechos, le llenan de palos», criticó.