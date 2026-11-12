Belarra busca algún voto para Podemos proclamándose víctima de la «brutalidad policial» durante la huelga

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha dirigido este jueves un escrito a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en plena campaña electoral, a través del que pide amparo al considerarse «víctima y testigo» de «hostigamiento policial» tras el piquete de la huelga general en el que participó y tras el que un agente de la Policía Nacional le pidió identificarse.

«Hubo agresiones injustificadas e identificaciones arbitrarias», sostiene Belarra, quien en su intervención en la Diputación Permanente ha ampliado su discurso, incluyendo la petición al Gobierno de que destituya a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tras lo sucedido, así como su exclusión de las listas del PSOE para las elecciones generales.

«Cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas, personas que simplemente pasaban por la calle. Empujones a personas mayores, a niños, porrazos a personas indefensas que estaban ya en el suelo y gas pimienta, ministro, mucho gas pimienta», ha denunciado Belarra, en su versión de lo sucedido durante las manifestaciones y piquetes de la huelga general.

La dirigente podemita ha asegurado que ayer se impidió «el legítimo derecho a huelga», pero también «el trabajo de la prensa, con periodistas debidamente identificadas». Según Belarra, eso «tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial», y también «un objetivo, impedir el ejercicio del derecho a huelga». «Si se les había olvidado después de tantos años sin una huelga general en España, es un derecho constitucional», ha añadido la diputada, en la Diputación Permanente.

En el escrito remitido a Armengol, Ione Belarra ha seguido la misma línea y afirma que hubo episodios de «violencia policial» y «cargas y agresiones injustificadas» por parte de la Policía. Por ello, pide el amparo de la presidenta del Congreso como «garante» del «ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía» frente a la «intromisión» y la «obstaculización permanente» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».

Exige la dimisión de Marlaska

Belarra ha aprovechado este jueves su intervención en la Diputación Permanente del Congreso para volver a exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su exclusión de las listas del PSOE. Según la dirigente de Podemos, «los responsables de esta brutalidad policial» están en el Gobierno de coalición y «alguien tiene que asumir su responsabilidad» ante «la brutalidad policial» que se vio en la jornada de huelga.

La petición de Belarra se suma a las declaraciones de la cabeza de lista de Podemos, la eurodiputada Irene Montero, quien ayer exigió la dimisión de Marlaska y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le deje fuera de las listas electorales de su partido. «Se pasan todo el día diciendo que va a venir la extrema derecha a quitarnos derechos, y cuando la gente sale a defender sus derechos, le llenan de palos», criticó.