Marlaska ordena investigar las cargas de la Policía contra los piquetes violentos de la huelga

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado este jueves al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, investigar las cargas de los agentes del cuerpo de seguridad contra los piquetes violentos de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre.

Marlaska insta al mando policial a abrir «investigaciones específicas» por las actuaciones policiales el 11-N. «Estas investigaciones se realizarán con independencia de la propia inspección interna a la que Policía Nacional somete todas sus actuaciones para evaluar su adecuación a las normas vigentes», señalan fuentes del Ministerio del Interior.

Además, el ministro ha dado la orden de que, en lo sucesivo, no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. El balance de Interior es que, hasta las 23:00 horas del miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil informaron de 1.144 incidencias relacionadas con la jornada de huelga general, en las que ambos cuerpos practicaron un total de 47 detenciones.

Las mencionadas detenciones se acumulan en Madrid, donde se registraron un total de 20, y se produjeron también en Valencia (6 detenidos), en Málaga (4), Almería (4), Granada (3), Castellón (3), Zamora (2), Valladolid (1), La Rioja (1), Alicante (1) y La Coruña (1). Las cifras continúan siendo provisionales y no incluyen datos de Cataluña ni de País Vasco, debido al reparto de competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público.

Bolaños descarta el cese de Marlaska

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha descartado este jueves el cese de Fernando Grande-Marlaska, después de los incidentes producidos en la huelga general. Bolaños, en una entrevista este jueves en RNE, ha admitido que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le habían «gustado», con respecto a las cargas policiales, pero rechaza la destitución de Marlaska.

Bolaños ha indicado que serán los mandos policiales los «responsables» de determinar «si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento» durante las marchas por la huelga general y descargó de responsabilidades a Marlaska después de que distintas fuerzas políticas, como Frente Amplio o Podemos, exigieran el cese del ministro del Interior. En esta línea, ha añadido que «en absoluto» el cargo de su compañero está en cuestión.