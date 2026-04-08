Hoy, 8 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se verá envuelta en intervalos de nubes medias y altas, que se irán disipando hacia el final del día. Las temperaturas mínimas descenderán en el norte, mientras que en el resto se mantendrán estables o ligeramente en ascenso. Las máximas también disminuirán en el litoral, con vientos flojos y variables. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y ambiente cálido

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar algunos rayos de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 27 grados, la mañana será fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 5 km/h, aportará un toque de frescura, aunque no se prevén lluvias que puedan interrumpir la calma.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la sensación térmica alcanzará su punto máximo, haciendo que el ambiente se sienta más cálido de lo que marcan los termómetros. La humedad, que se elevará hasta un 85%, puede hacer que el aire se sienta algo pesado. Con el sol asomándose tímidamente desde las 07:41 y despidiéndose a las 20:46, los bilbaínos disfrutarán de un día sin sobresaltos, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad.

Aire fresco y nubes amenazantes en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire fresco y una atmósfera cargada de inestabilidad, donde las nubes grises se agrupan amenazantes en el horizonte. A medida que avanza el día, el viento comienza a soplar con fuerza, anunciando un cambio drástico en el tiempo que podría alterar la rutina habitual de los baracaldeses.

La temperatura oscilará entre los 10 y 25 grados, con un descenso notable hacia la tarde. Las lluvias, aunque no se prevén intensas, podrían hacer acto de presencia, mientras que el viento alcanzará ráfagas de hasta 35 km/h. Con una humedad que puede resultar agobiante, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría caer por debajo de lo esperado.

Guecho: día agradable con nubes dispersas

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:42. La temperatura mínima se sitúa en 11°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia durante la mañana. A medida que avanza la jornada, el viento soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 22°C, brindando un ambiente cálido pero con una humedad relativa que podría sentirse pesada, alcanzando hasta el 90%. La jornada se despedirá con una puesta de sol a las 20:46, ofreciendo un total de más de 13 horas de luz. En resumen, será un día agradable, con un tiempo variable que invita a salir y disfrutar del aire libre.

Santurce: cielo despejado y brisas suaves

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 23 grados. Las suaves brisas del viento, que soplarán a unos 10 km/h, aportarán una agradable sensación, aunque no se esperan lluvias en la mañana ni en la tarde-noche.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de recargar energías y disfrutar de la belleza del entorno.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 10 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 28 grados por la tarde, con un viento suave que hará que la sensación térmica sea agradable. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y protegerte del calor.