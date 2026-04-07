Hoy, 7 de abril de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos de nubosidad media y alta, dejando el cielo ocasionalmente nuboso. Las temperaturas mínimas aumentan en la mitad norte, especialmente en el litoral, mientras que las máximas experimentan ligeros descensos. Los vientos serán flojos a moderados, con intervalos fuertes en el litoral oriental de Guipúzcoa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, mostrando un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 24 grados, la jornada se presenta agradable, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 24, haciendo que el aire se sienta más cálido. El viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, lo que aportará un toque fresco a la atmósfera.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 20:44. La humedad, que alcanzará su punto máximo en un 55%, mantendrá el ambiente ligero y cómodo. Con un cielo que se mantendrá despejado y sin riesgo de precipitaciones, es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre y aprovechar las horas de luz.

Cielo gris y viento fuerte en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un cielo grisáceo que anticipa un día de inestabilidad. Las nubes se agrupan amenazantes, mientras el viento sopla con fuerza desde el sureste, creando una sensación de frescura que invita a estar alerta. A medida que avanza la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados, pero la humedad, que alcanzará el 60%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más baja.

A diferencia de la calma matutina, la tarde traerá consigo un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Aunque no se esperan lluvias, la combinación de viento fuerte y temperaturas variables puede resultar incómoda. Es recomendable llevar un abrigo ligero y, por si acaso, un paraguas a mano, ya que el tiempo puede cambiar en un instante.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:43. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15°C, con una sensación térmica que alcanzará los 22°C, gracias a la suave brisa del sureste que soplará a 15 km/h. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un 30%, lo que hará que el ambiente sea agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado y la temperatura máxima llegará a los 22°C. La sensación térmica se mantendrá en niveles similares, lo que hará que la jornada se sienta fresca y cómoda. Con la puesta del sol a las 20:45, Guecho disfrutará de más de 13 horas de luz, perfectas para actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, ya que no se espera precipitación en todo el día.

Santurce: cielo despejado y brisa agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y 22 grados. La brisa del sureste, con una velocidad moderada, aportará una sensación agradable, sin riesgo de lluvia en el horizonte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de recargar energías y disfrutar del ambiente sereno que nos ofrece la jornada.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 13 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde, con un viento suave del sur que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y unas gafas de sol para protegerte de los rayos.