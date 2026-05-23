Cielos poco nubosos y un ambiente tranquilo marcarán la jornada del 23 de mayo de 2026 en toda la provincia de Bilbao, aunque la mitad oriental verá aumentar la nubosidad baja hacia el final del día. Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en el tercio norte y un viento suave del oeste hará acto de presencia. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente caluroso

El día se despierta en Bilbao con un cielo despejado que se despereza lentamente, prometiendo una jornada agradable. La temperatura mínima ronda los 17 grados y, a medida que avanza la mañana, la calidez ira en aumento alcanzando los 18 grados con una humedad moderada que se siente en el ambiente, pero sin riesgo a que la lluvia interrumpa el día. Con un suave viento del norte soplando a 5 km/h, la brisa será un complemento perfecto para disfrutar de una caminata por la ciudad.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 29 grados, ofreciendo un clima caluroso, aunque la sensación térmica podría superarlo ligeramente debido a la humedad del 55%. Las horas de luz se extenderán hasta pasadas las 21:30, lo que invita a disfrutar del atardecer en terrazas y parques. Con el cielo aún mayoritariamente despejado, no hay motivos para preocuparse por posibles lloviznas, será un hermoso día para explorar Bilbao y hacer planes al aire libre.

Aire revuelto con lluvias dispersas en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada se presenta con un aire revuelto, como si las nubes se prepararan para un espectáculo de luces y sombras. Un viento fuerte comienza a soplar, llevando consigo la promesa de cambios inminentes, mientras el horizonte se tiñe de matices grisáceos que anticipan la inestabilidad del tiempo.

La mañana amanece templada con temperaturas cerca de los 18°C, pero a medida que avanza el día, se percibe un descenso notable y un aumento de la humedad que alcanzará el 85%. Por la tarde, se espera la entrada de lluvias dispersas y ráfagas de viento de hasta 40 km/h, que harán sentir un clima mucho más fresco, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 17°C. Es recomendable llevar paraguas, ya que la tarde promete un tiempo variable y agitado.

Guecho: jornada fresca y dinámica

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 18 y 20 grados. Se espera una jornada sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. La salida del sol a las 06:40 nos dará varias horas de luz, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, manteniendo una sensación térmica considerablemente similar. Con vientos suaves de dirección variada y ráfagas que podrían superar los 30 km/h, será un día dinámico, donde la humedad relativa, que rondará el 90%, agregará un toque de pesadez al ambiente.

Santurce: cielo despejado y ambiente relajado

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y los 25 grados. A lo largo del día, habrá un leve soplo de viento, que puede llegar a ser perceptible, pero sin probabilidades de lluvia, lo que promete una jornada tranquila.

Esta es una ocasión perfecta para disfrutar de un paseo por la costa o simplemente relajarse en un parque. La calma del ambiente invita a realizar actividades al aire libre, favoreciendo un buen momento en compañía de amigos o familiares.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados, ideales para disfrutar de un inicio de jornada agradable, con temperaturas que rondan los 18 grados. El viento sopla suavemente del N, proporcionando una sensación térmica de confort. A medida que avanza el día, el ambiente se mantendrá cálido, alcanzando una máxima de 30 grados por la tarde. Se recomienda lucir ropa ligera y, dado el sol radiante, no olvidar protegerse adecuadamente si se sale a pasear.