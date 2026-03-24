Una tupida Red.es de intereses al servicio de la familia del presidente

Las declaraciones del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos a OKDIARIO en las que señaló que un trabajador de la empresa pública Red.es le reconoció que se había contratado a una empresa privada para borrar la huella digital negativa de Begoña Gómez en Internet son de una gravedad tal que PP y Vox ya están tardando en acudir a los tribunales, porque de ser cierto lo que revela el ex secretario de Organización del PSOE se habría cometido un delito de malversación de libro. Según Ábalos, «una persona que estaba allí, en Red.es, me lo contó como una anécdota, sin maldad ni nada», manifestó el ex ministro, situando los hechos antes del verano de 2024, es decir, poco después de la imputación de la esposa del presidente del Gobierno.

Con independencia de que se investigue lo afirmado por Ábalos, lo de Red.es clama al cielo, no sólo porque saliera en auxilio de Begoña Gómez utilizando fondos públicos, sino porque cabe recordar que Red.es fue la empresa que adjudicó millonarios contratos a Juan Carlos Barrabés, socio de la mujer del presidente, después de que esta mandara unas cartas de recomendación.

Pero, por si fuera poco, todavía hay más: Red.es ha destinado algo más de un millón de euros para lavar su imagen, buscando «contar con la confianza de los líderes de opinión» y tener una «relación cercana y eficaz» con la prensa. Así aparece recogido en los pliegos de un nuevo contrato que acaba de licitar esta empresa pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de Óscar López. Y, de remate, está lo que publicábamos hace días: el Tribunal de Cuentas, a instancias -presiones cabría decir- precisamente de este ministerio, pasó de largo un informe en el que se detectaban numerosas irregularidades en la adjudicación de los contratos a Juan Carlos Barrabés por parte de Red.es. Lo de Red.es alcanza tintes escandalosos. En efecto, estamos ante toda una Red al servicio del PSOE y de la familia del presidente.